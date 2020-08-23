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    Суспільство

    Представники Московського патріархату захопили храм Української православної церкви на Закарпатті

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    Представники Московського патріархату захопили храм Української православної церкви на Закарпатті
    Фото: Віктор Бедь/ Facebook

    «Представникі УПЦ МП зірвали Божественну Літургію на парафії Української православної церкви, побили священника Михайла Чабана і прихожан» – керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією

    У неділю під час богослужіння на парафії Української православної церкви в селі Присліп Міжгірського району представники Хустської єпархії УПЦ МП незаконно захопили храм Свято-Вознесенської парафії Мукачівсько-Карпатської єпархії Української православної церкви. 

    Про це у Facebook повідомив єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією Віктор Бедь.

    «Чергова кровава неділя під час богослужіння на парафії Української православної церкви в с. Присліп на Міжгірщині. І в цю неділю безкарно діюча злочинна група представників від Хустської єпархії Російської православної церкви в Україні (керуючий єпархією архієрей Московського патріархату в м. Хусті Марк Петровцій) на чолі із московським попом Володимиром Бітляном в с. Присліп на Міжгірщині незаконно захопила храм Свято-Вознесенської парафії Мукачівсько-Карпатської єпархії Православної церкви України», – зазначив єпископ.

    За його словами, під час злочинного розгулу та розбою представників УПЦ МП, за злочинної бездіяльності та злочинного сприяння влади і правоохоронних органів, черговий раз зірвали Божественну Літургію на парафії Української православної церкви, побили священника Михайла Чабана і прихожан.

    «Виходить, що Конституція України та закони України на Закарпатті не діють… А влада і правоохоронні органи (поліція, прокуратура) не здатна виконувати покладені на неї Конституцією та законами України обов’язки», – зазначив Бедь.

    Єпископ наголошує, що це запитання до влади та правоохоронців, бо «розвиток подальших подій в с. Присліп (і не тільки в с. Присліп), викликаний безкарною злочинною діяльністю з боку окремих представників Московського патріархату, стає неконтрольованим, і наслідки можуть бути важкими».

    Нагадаємо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за помісною церквою (ДОКУМЕНТ)

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