Вселенський патріарх вперше висловився щодо перетворення Софійського собору у мечеть



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«Це була «болісна» для християн подія – рішення влади про присвоєння Святої Софії статусу мечеті» - патріарх

«Ці храми є світовою культурною спадщиною» – Варфоломій

Константинопольський (Вселенський) патріарх Варфоломій вперше висловився щодо собору Святої Софії, а також про монастир Хора в Стамбулі, які перетворили в мусульманські мечеті. Його слова передає РІА Новини.

На завершення Божественної літургії, проведеної в турецькому місті Ердек на території розваленого патріаршого ставропігійного монастиря Панагія, він сказав, що це була «болісна» для християн подія – рішення влади про присвоєння Святої Софії статусу мечеті.

«Ці дві унікальні пам’ятки Стамбула були побудовані як християнські храми, показували істинність втілення слова Божого, красу Спасителя світу. Вони висловлюють універсальний дух нашої віри, любов і надію на вічність. Їх мозаїки та інші ікони – райська їжа для душі і невичерпна радість», – пояснив патріарх Варфоломій.

Він також зазначив, що ці храми є світовою культурною спадщиною.

Нагадаємо, Державна рада Туреччини 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

Як повідомлялося, Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

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