Зеленський на Донеччині відвідав поранених захисників (відео)

Президент поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами захисників, які проходять лікування у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених захисників, які проходять лікування у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, вручив їм державні нагороди та подякував лікарям за порятунок життів бійців. Про це глава держави повідомив у Facebook.

У межах поїздки на Донеччину Зеленський відвідав захисників.

«Сьогодні – Донеччина. Відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Поспілкувався з бійцями, відзначив державними нагородами. Дякую за службу і захист України! Наша держава пишається тим, що має таких воїнів», – написав Зеленський.

Голова держави також подякував медикам, які докладають всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що вони лікують наших бійців і служать Україні.

Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.