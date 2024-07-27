Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів

Особливою популярністю серед туристів користується «острів кохання» в центрі водойми, до якого веде невеликий дерев’яний місток

Неподалік села Левків, всього за два кілометри від Житомира, серед мальовничого лісу сховалося унікальне озеро, що своєю формою нагадує кита. Ця незвичайна водойма, відома як озеро-кит або Скіфське озеро, привертає все більше уваги туристів з усієї України.

Історія та особливості озера

Озеро-кит має багату історію. Археологи виявили на його берегах знаряддя праці скіфських народів, що свідчить про давнє заселення цієї території.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Згодом місцеві жителі дали озеру назву «Скіфське», а туристи, вражені його незвичайною формою, почали називати його «китом».

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Озеро має глибину 3-4 метри і приваблює не лише своєю унікальною формою, а й кришталево чистою водою та мальовничими краєвидами. Тут можна порибалити, насолодитися тишею та спокоєм природи, а закохані пари вірять, що загадані біля озера бажання обов'язково здійсняться. Дорогою до озера можна зустріти бобра, проте варто пам'ятати, що це дика тварина і краще не наближатися до неї.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Місцева влада та лісники активно працюють над розвитком туристичної інфраструктури навколо озера. Вже облаштовано зони для відпочинку, встановлено альтанки та мангали, а для тих, хто бажає залишитися на ніч, є будиночок біля озера.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Заклик до збереження природи

Зі зростанням популярності озера–кита виникає і проблема забруднення території. Місцеві жителі та активісти закликають відвідувачів бути свідомими та не залишати після себе сміття.

Адже лише спільними зусиллями можна зберегти цю унікальну природну перлину для майбутніх поколінь.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

До слова, турецькі ресторатори змушені робити суттєві знижки у спробах залучити гостей. За даними ЗМІ, туристичний сектор країни цього сезону переживає зниження активності, що й штовхає бізнес до відчайдушних заходів. Слідом за готелями почали робити знижки і ресторани. Хоча деякі ресторани скасували плату за обслуговування, деякі зробили 10-20% знижки.