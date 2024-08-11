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У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Парижі відбувається урочисте закриття Олімпіади-2024
У прямому ефірі церемонія буде транслюватися 11 серпня о 22:00
фото з відкриттих джерел

О 22:00 у Парижі почалася церемонія відкриття Олімпійських ігор

Сьогодні, 11 серпня, на легендарному стадіоні «Стад де Франс» у Парижі відбувається офіційна церемонія закриття XXXIII літніх Олімпійських ігор. Ця грандіозна подія символізує не лише завершення спортивного свята, а й передачу естафети наступним господарям Ігор - Лос-Анджелесу, де Олімпіада відбудеться у 2028 році. Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року розпочалася сьогодні о 22:00 за київським часом.

Україну на церемонії закриття представляють прапороносці Парвіз Насібов та Людмила Лузан, які гідно вибороли медалі на цих змаганнях.

Сьогодні  відбувається не просто офіційне закриття Олімпіади, а справжнє видовище, у якому візьмуть участь понад сто виконавців – акробати, танцюристи, циркові артисти. На сцені очікуються виступи світових зірок: Billie Eilish, Snoop Dog, Red Hot Chilli Pepper, Air та інших представників американської та французької музичної індустрії.

Глядачі на стадіоні та біля телеекранів стануть свідками неймовірного шоу з вражаючими декораціями, костюмами та світловими ефектами, які перенесуть їх у захопливу подорож у часі. Одним з найяскравіших моментів стане стрибок з парашутом відомого американського актора та режисера Тома Круза.

Церемонія транслюється наживо кількома телеканалами, дозволяючи мільйонам людей по всьому світу долучитися до цього грандіозного дійства.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада свята Людмила Лузан Парвіз Насібов відео медалі подорож

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