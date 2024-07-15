Де поплавати у Житомирі: огляд найкращих місць

У Житомирі місцеві часто відпочивають на кар'єрах

Літня спека не відступає, і житомиряни, як і всі українці, шукають місця, де можна освіжитися та відпочити біля води. Місто пропонує кілька варіантів для тих, хто прагне прохолоди та релаксу. «Главком» підготував огляд локацій для гарного відпочинку.

Соколовський кар'єр

Справжній рай для любителів екстриму та підводного світу. Його бірюзова вода та стрімкі скелі створюють неповторну атмосферу. Хоча інфраструктура тут мінімальна, це не зупиняє відчайдухів, які готові подолати будь-які перешкоди заради незабутніх вражень.

Соколовський кар'єр, що вражає своєю глибиною (100-110 метрів), є унікальним місцем для відпочинку та дослідження підводного світу. Ця кам'яна чаша, створена людськими руками за допомогою спеціальної техніки та вибухівки, колись була гранітним кар'єром, де добували камінь.

Близько 25 років тому кар'єр затопили, проте завод, що розташований поруч, продовжує свою діяльність. Дорога, якою колись вивозили граніт на поверхню, вилася спіраллю проти годинникової стрілки, і сьогодні її можуть оцінити лише дайвери, досліджуючи підводний ландшафт. Соколовський кар'єр приваблює любителів підводного плавання своєю чистою водою, різноманітним підводним рельєфом та загадковою атмосферою.

Тут можна побачити не лише залишки промислової діяльності, а й різноманітних мешканців підводного світу. Для дайверів Соколовський кар'єр є справжнім викликом та можливістю перевірити свої навички.

Глибина кар'єру дозволяє здійснювати глибоководні занурення, а підводний ландшафт – досліджувати різноманітні печери, гроти та ущелини. Соколовський кар'єр – це не просто місце для купання, це унікальний природний об'єкт, який поєднує в собі історію промисловості та красу підводного світу.

Соколовський кар'єр фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Богунський кар'єр

Ідеальне місце для сімейного відпочинку. Неглибока вода та піщаний пляж роблять його безпечним та комфортним для дітей. Тут можна не лише поплавати, а й пограти у волейбол, влаштувати пікнік або просто насолодитися тишею та спокоєм. Богунський кар'єр, розташований на північній околиці Житомира, є улюбленим місцем відпочинку для багатьох житомирян та гостей міста. Його овальна форма, розміром 300x400 метрів, та мальовничі краєвиди приваблюють любителів пляжного відпочинку, пікніків та водних розваг.

Відносно невелика глибина кар'єру (близько 20 метрів) робить його ідеальним місцем для купання дітей та дорослих, які не впевнені у своїх плавальних навичках. Облаштований пляж, зелені зони для пікніків та дитячі майданчики забезпечують комфортний відпочинок для всієї родини.

Проте Богунський кар'єр цікавий не лише для любителів пляжного відпочинку. Його підводний світ також приваблює дайверів, які прагнуть дослідити його таємниці. Майже прямовисні стіни кар'єру, термоклин, що починається з 5,5 метрів, та шар суспензії, що створює повну темряву нижче 10 метрів, роблять занурення у Богунський кар'єр справжньою пригодою.

Температура води нижче термоклину становить +4°С, що є типовим для джерельних кар'єрів. Дно водойми практично рівне, вкрите щільним шаром чорного мулу, і не має перепадів чи залишків гранітної породи, що свідчить про планове завершення робіт на кар'єрі.

Богунський кар'єр – це унікальне місце, яке поєднує у собі можливості для активного та спокійного відпочинку, а також для дослідження підводного світу. Він є справжньою перлиною Житомира, яку варто відвідати всім, хто цінує красу природи та прагне нових вражень.

Богунський кар'єр фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Силікатний кар'єр

Розташований неподалік села Слобода-Селець, колишній кар'єр заводу силікатних виробів є улюбленим місцем відпочинку житомирян. Його мальовничі краєвиди, чиста вода та піщаний пляж приваблюють як місцевих жителів, так і гостей міста.

Сюди зручно добиратися громадським транспортом – маршрутками №23 або №4. На території кар'єру є невеликий платний пляж з лежаками та альтанками, що забезпечує комфортний відпочинок для тих, хто готовий заплатити за додаткові зручності. Проте, більша частина кар'єру відкрита для безкоштовного відвідування, що робить його доступним для всіх бажаючих.

Силікатний кар'єр – це не лише місце для купання та засмаги. Тут можна порибалити, прогулятися лісосмугою, влаштувати пікнік або просто насолодитися тишею та спокоєм. Особливо привабливим це місце є для закоханих пар та сімей, які шукають усамітнення та відпочинок на природі.

Варто зазначити, що на території кар'єру не завжди ідеально чисто, і місцями можна зустріти сміття або бите скло. Тому відвідувачам слід бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Незважаючи на деякі недоліки, Силікатний кар'єр залишається одним з найпопулярніших місць відпочинку біля води у Житомирі. Його природна краса, доступність та різноманітні можливості для відпочинку роблять його привабливим для широкого кола відвідувачів.

Силікатний кар'єр фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Гідропарк

На Гідропарку два облаштовані пляжі, дитячий та дорослий, пропонують все необхідне для комфортного відпочинку: роздягальні, душові, кафе та дитячі майданчики. Щоправда, якість води у річці Тетерів може бути нестабільною, тому перед відвідуванням варто перевірити актуальну інформацію.

Гідропарк фото: Суспільне

Басейни

Для тих, хто віддає перевагу комфорту та безпеці, у Житомирі є кілька басейнів з різними зручностями. Тут можна не лише поплавати, а й відвідати сауну, тренажерний зал або просто розслабитися у джакузі.

До слова, літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше.Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.