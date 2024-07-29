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Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни
Туризм у Туреччині переживає не найкращі часи
фото із відкритих джерел

Стрімка інфляція у Туреччині змушує туристів тікати до сусідньої Греції, бо там дешевше

У Туреччині серед власників бізнесу, який пов'язаний на відпочивальниках, почалася паніка: туристи масово тікають до сусідньої країни. Йдеться передусім про Грецію, пише видання Express.

Керівник Асоціації турецьких туристичних агенцій Ківанч Мерич вважає, що Туреччина цього року втратила свою цінову перевагу.

За його оцінками, цього року лише на грецький острів Самос приїдуть близько 150 тис. турків, тоді як у 2023 році їх було близько 40 тис. «Існує величезна різниця між обслуговуванням і якістю продукції, а також цінами тут і там», – сказав Мурат Явуз, турецький банкір на пенсії, який регулярно відвідує Грецію. Він додав: «Тутешні ресторани використовували інфляцію як привід для підвищення цін».

Туреччина дійсно переживає різкий спад туризму, від чого страждають усі «зав'язані» на нього галузі. Скажімо, ресторани залишаються напівпорожніми. «Ціни в ресторанах і готелях у червні зросли в середньому на 91% порівняно з роком раніше, перевершивши вже вражаючу інфляцію в 71,6%», –  наводить шокуючу статистику видання. 

Шеф-кухар рибного ресторану в турецькому курортному місті Кушадаси Каплан Ільхан сказав, що бізнес впав приблизно на 25% порівняно з минулим сезоном. «Вартість життя – це фактор, але чутки в соціальних мережах про те, що Греція дешевша, також відіграють велику роль», – упевнений він.

Ще один турецький підприємець Бариш Тансевер, засновник елітного ресторану Sunset Grill & Bar у Стамбулі, каже: обсяги бізнесу впали приблизно на чверть порівняно з минулим роком. Щоправда він додає, що за процентних ставок у 50% та інфляції вище 70% «люди в шоці».

Як пояснює видання, 1 квітня 2024 року Греція запустила візи після прибуття для турецьких відвідувачів, і за цією схемою громадяни Туреччини мають право відвідувати 10 грецьких островів із експрес-візою на термін до семи днів.

До слова, турецькі ресторатори змушені робити суттєві знижки у спробах залучити гостей. За даними ЗМІ, туристичний сектор країни цього сезону переживає зниження активності, що й штовхає бізнес до відчайдушних заходів. Слідом за готелями почали робити знижки і ресторани. Хоча деякі ресторани скасували плату за обслуговування, деякі зробили 10-20% знижки.

Читайте також: Ціни захмарні, готелі порожні: як Туреччина провалює туристичний сезон
Теги: Туреччина інфляція Греція бізнес відпочинок туризм підвищення цін

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