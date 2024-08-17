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Українська «Венеція» – місто Вилкове: як доїхати та що подивитись

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Українська «Венеція» – місто Вилкове: як доїхати та що подивитись
Мальвниче місто Вилкове
колаж: glavcom.ua

Вилкове – невелике, але дуже мальовниче місто, розташоване в дельті Дунаю, у місці впадання ріки в Чорне море

Літо добігає кінця і якщо вже купатися хочеться далеко не всім, то перезавантажитися і відпочити кілька днів, споглядаючи природу, бажання є завжди. Для тихого сімейного відпочинку ідеально підходить невелике українське містечко Вилкове на півдні Одеської області. «Главком» детально розповідає про українську Венецію та що цікавого тут можна побачити. 

В чому унікальність міста Вилкове

Цей маленький, але дуже мальовничий населений пункт, розташований в дельті Дунаю, у місці впадання ріки в Чорне море.

Ось такий вигляд мають вулиці міста Вилкове
Ось такий вигляд мають вулиці міста Вилкове
фото: : glavcom.ua
Майже біля кожного двору припарковане «авто»
Майже біля кожного двору припарковане «авто»
фото: : glavcom.ua

Незвичайність цього міста полягає в тому, що стара його частина розташована на воді. Тому вулицями в місті слугують канали, якими переміщаються переважно на місцевих «гондолах» і моторних човнах, що є найпопулярнішим транспортом у місті.

Вулиці Вилкового
Вулиці Вилкового
фото: : glavcom.ua
У деяких єриках вода має дуже брудний вигляд
У деяких єриках вода має дуже брудний вигляд
фото: : glavcom.ua

Канали, звані єриками, у Вилкове неширокі – всього 1-2 метри завширшки, вони займають до половини території міста, і по каналах на човні можна потрапити в будь-яку його частину. Жителі міста плавають єриками, стоячи в човні і відштовхуючись від дна і берегів довгим веслом, схожим на жердину, яке називають бабайкою.

Жінки різного віку майстерно керують моторними човнами
Жінки різного віку майстерно керують моторними човнами
фото: : glavcom.ua
Жвавий рух на вулицях Вилкового
Жвавий рух на вулицях Вилкового
фото: : glavcom.ua

Човнами за допомогою таких бабайок вправно керують не тільки чоловіки, але й жінки різного віку, їх жартома називають «молодицями на бабайках».

Старі човни можна помітити у найнесподіваніших місцях, часто вони слугують чудовим фоном для фото
Старі човни можна помітити у найнесподіваніших місцях, часто вони слугують чудовим фоном для фото
фото: : glavcom.ua
Човен на подвір'ї гостинної садиби, де можна зупинитися для відпочинку
Човен на подвір'ї гостинної садиби, де можна зупинитися для відпочинку
фото: : glavcom.ua

По обидва боки каналів і вздовж будинків – дерев'яні кладки-тротуари, якими пересуваються жителі. А через єрики перекинуті простенькі дерев'яні містки, які за необхідності перетворюються у своєрідні розвідні мости – їх можна підняти, для того щоб провезти каналом вантаж.

Унікальність Вилкового полягає ще і в тому, що більшість населення міста складають старовіри-липовани.

Історія виникнення міста

Коли дивишся на окремі поодинокі будинки, здається, життя тут зупинилося 100 років тому
Коли дивишся на окремі поодинокі будинки, здається, життя тут зупинилося 100 років тому
фото: : glavcom.ua

Селище тут у середині ХVII століття заснували донські і запорізькі козаки, переслідувані царською владою за релігійними та політичними мотивами, і змушені тікати на Дунай. В ті часи територія дунайського гирла належала Османській імперії, яка дуже прихильно поставилася до невірних. У центрі міста височіють старообрядницький храм Різдва Пресвятої Богородиці.

Спочатку поселення називалося «Липованське», пізніше місто було перейменовано у Вилкове. Своєю теперішньою назвою місто зобов'язане своєму географічному положенню, адже в цьому місці Дунай розходиться кількома рукавами, які перетворюються у своєрідні «вила». Звідси і назва – «Вилкове» .

Окремо варто згадати і про основні заняття місцевих жителів. Їхні городи розташовані в основному на островах, до яких вони плавають на човнах. Добривом тут, як у стародавньому Єгипті, служить мул. Вилкове славиться своєю полуницею, яка родить тут практично круглий рік, а також знаменитим виноградом сорту «Новак». Цей сорт абсолютно унікальний, його смак не можна переплутати ні з яким іншим виноградом у світі, адже більше ніде виноград не росте на воді та мулі.

З цього винограду роблять не менш знамените чудове вино «Новак», яке одночасно і ніжне на смак, і має високий градус. Місцеві жителі жартують, що вилковця, який скуштував вино «Новак», можна легко впізнати: щоб не впасти у воду з вузької кладки, він хитається тільки вперед-назад, а не вліво-вправо.

Знамените вино «Новак» пропонують у ресторанах міста
Знамените вино «Новак» пропонують у ресторанах міста
фото: : glavcom.ua

Але найголовнішим заняттям і основним джерелом доходу вилковців є риболовля, яка ведеться практично промисловими масштабами. 

Світанок на Дунаї. Найкращий час для риболовлі
Світанок на Дунаї. Найкращий час для риболовлі
фото: : glavcom.ua

Порибалити сюди на вихідні приїжджають гості з різних куточків України й не тільки. 

Як доїхати

Українська «Венеція» – місто Вилкове: як доїхати та що подивитись фото 1
фото з відкритих джерел

До Вилково краще за все їхати від Одеси на південь – не помилитесь, адже це одна з крайніх південних точок України, Румунія – вже на іншому березі Дунаю. Сюди краще їхати власним авто. Також до міста можна дістатися автобусом з Одеси або Києва. 

Що подивитись та чим зайнятись

На острові Єрмака мешкає 53 % всіх відомих видів птахів України – близько 220 видів
На острові Єрмака мешкає 53 % всіх відомих видів птахів України – близько 220 видів
фото: Вікіпедія

Дунай – головна місцева пам'ятка, адже це найбільша річка Європи. Незважаючи на те, що кількість риби в Дунаї зменшується, вона ще є і рибний промисел є важливою статтею доходу місцевих жителів. Тут є осетер і білуга. Тож для запекли риболовів тут точно знайдеться чудове заняття. 

Для тих, кого не цікавить риболовля, є інші варіанти:

«Нульовий кілометр», місце, де Дунай впадає в море
«Нульовий кілометр», місце, де Дунай впадає в море
фото з відкритих джерел
  • По-перше, варто проїхатися по каналах міста на човні та відвідати «нульовий кілометр», місце, де Дунай впадає в море – також на човні, звісно ж. А також помилуватися мальовничою природою Дунайського біосферного заповідника. 
  • По-друге, відвідати одразу дві церкви старовірів або старообрядців – релігійної общини, що відкололася від православних іще в ХVII-XVIII століттях.
  • По-третє – приділити увагу дегустації місцевих вин, серед яких є особливі автентичні сорти. І скуштувати рибу, яку тут вміють готувати. 
  • І нарешті – відвідати унікальний острів Єрмаков, подивитися тут на птахів і тварин, що живуть практично в заповідній незайманій природі.

Острів Єрмаков

Острів Єрмака
Острів Єрмака
фото: : glavcom.ua

Острів Єрмаков – один із найбільших островів в українській дельті Дунаю. Він розташований у межах Ізмаїльського району Одеської області поблизу міста Вилкове.

Місцями острів Єрмака має вигляд планети, непридатної для існування
Місцями острів Єрмака має вигляд планети, непридатної для існування
фото: : glavcom.ua
До кордону з Румунією – рукою подати, принаймні, можна помахти рукою румунським прикордонникам
До кордону з Румунією – рукою подати, принаймні, можна помахти рукою румунським прикордонникам
фото: : glavcom.ua

Щоб побачити шалене різноманіття птахів, що мешкають на острові, треба знати, коли приїхати. Місцеві неохоче діляться цим секретом, оберігають спокій мешканців острова. 

Острів Єрмака
Острів Єрмака
фото: : glavcom.ua

У 2009 році в рамках проєкту WWF «Відновлення острова Єрмаков» було знесено частину дамб та проведено відновлення природного стану острова. Після відновлення на острів Єрмаков відмічено перебування 80 % фауни Дунайський біосферний заповідник та 53 % всіх відомих видів птахів України – близько 220 видів. 

У 2019 році на острові екоактивісти з організації Rewildering Ukraine поселили стадо з 17 водяних буйволів. Тварини настільки звикли до місцевих мешканців, що майже не реагують на моторні човни і спокійно реагують на охочих зробити фото і навіть майстерно позують.

Чорні водяні буйволи на острові Єрмака
Чорні водяні буйволи на острові Єрмака
фото: : glavcom.ua
Водяні буйволи
Водяні буйволи
фото: : glavcom.ua

Та, зрештою, приїхати у Вилкове варто хоча б заради того, щоб побачити неймовірний захід сонця на Дунаї. 

Споглядати захід сонця на Дунаї можна вічно
Споглядати захід сонця на Дунаї можна вічно
фото: : glavcom.ua

Нагадаємо, через екстремальну спеку, що охопила популярні морські напрями в Середземномор'ї та за його межами, їхня привабливість починає знижуватися. Натомість«туристи починають шукати нові, більш прохолодні маршрути північної та західної Європи.» Про це пише Euronews і пропронує аж п'ять нетипових маршрутів, вартих уваги у Європі.

До слова, турецькі готельєри налякані перспективами, адже сусідня Грузія активно розвиває відпочинок по системі «все включено» для багатих туристів. Як пише турецьке видання Turizmguncel, у Туреччині найближчим часом з'явиться конкурент, який хоче перехопити туристів, і зокрема європейців. Причому йдеться саме про клієнтів із високими доходами.

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Теги: відпочинок Одещина канікули Вилкове

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