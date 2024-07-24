Одну із вулиць Львова буде перейменовано на честь Ірини Фаріон

Влада міста проведе консультації з родиною Фаріон, щоб визначити, яку саме вулицю буде перейменовано

У Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня, пише Zaxid.net.

Як зазначається, автором ідеї став депутат «Свободи» Любомир Мельничук.

Зазначається, що влада проведе консультації з родиною Фаріон, щоб визначити, яку саме вулицю буде перейменовано. При цьому обласна робоча група з декомунізації запропонувала перейменувати у Львові три вулиці – Таманську, Татарбунарську та Дідушка. Це рішення депутати підтримали.

Варто зазначити, що дочка екснардепки Софія Семчишин після вбивства заявила, що на місці нападу має стояти пам’ятник її матері, а вулицю Масарика повинні перейменувати на вулицю Фаріон.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.