Холодний фронт накриє Україну 28 травня: коли чекати потепління

За прогнозом Діденко, на початку червня буде тепло

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Києві 28 травня очікується сильний північно-західний вітер

До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, однак уже на початку червня повернеться тепло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прогноз синоптики Наталки Діденко.

«Завтра, 28 травня, територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні. За холодним фронтом пошириться холодне ж повітря, тому температура повітря відчутно знизиться, вдень до +15, +19°С, на півдні очікується +20, +23°С», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як наголосила Діденко, у Києві 28 травня очікується сильний північно-західний вітер, є ймовірність невеликого дощу, похолоднішає до +15°С.

«До кінця тижня в Україні переважатиме прохолодна погода, але на початку червня, на премʼєру літечка, знову потеплішає», – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня. Удень 27 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с; у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

До слова, у Європі фіксують рекордну спеку для кінця травня. У Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років.