Штормовий вітер та грози: на Київщину насувається небезпечна погода

Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності (жовтий)

У четвер, 28 травня, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком»

На завтра синоптики також прогнозують хмарність з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температуру вночі 8-10°, вдень – близько 15°.

Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, у Європі фіксують рекордну спеку для кінця травня. У Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії температура значно перевищує норму. У деяких районах Іспанії повітря прогрілося майже до +40°C, а у Британії побили температурний рекорд, який тримався понад 100 років. Водночас в Україні найближчим часом сильної спеки не прогнозують. Укргідрометцентр наголошує, що прогнози для Іспанії, Франції чи Великої Британії не стосуються України.

За даними синоптиків, на територію країни надходитиме прохолодне повітря зі Скандинавії. Через це до кінця травня температура буде в межах норми, а подекуди навіть нижчою.

У Києві до кінця тижня прогнозують свіже повітря, мінливу хмарність та періодичні дощі. На вихідних у столиці потеплішає до +21…+24°C.