Києва накрив потужний град із грозою

Гроза супроводжується яскравими блискавками та шквалистим вітром

У неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш інтенсивні опади зафіксували мешканці Подільського, Шевченківського та Печерського районів. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно, як град розміром із горошину за лічені хвилини вкрив газони та тротуари білим шаром.

У Львові та Луцьку вітер валить дерева з корінням, в Івано-Франківську повідомляють про пошкодження дахів будинків.

Також у Львові та на Волині зафіксували сніг.



У Києві та Київській області попереджають про небезпечні метеорологічні… pic.twitter.com/d5cq6mYljY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2026

Гроза супроводжується яскравими блискавками та шквалистим вітром, що характерно для проходження холодного атмосферного фронту, який наразі панує над північними областями України.

Через погіршення видимості та слизьке покриття на дорогах правобережжя закликаємо водіїв:

Дотримуватися дистанції: Град на асфальті створює ефект ковзанки.

Уникати паркування під деревами: Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння гілок.

Вмикати ближнє світло фар: Видимість під час зливи з градом суттєво обмежена.

Нагадаємо, 26 квітня, в Україні місцями дощитиме, очікується гроза у деяких областях.

У неділю, 26 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.