Головна Київ Новини
search button user button menu button

Києва накрив потужний град із грозою

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

У неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш інтенсивні опади зафіксували мешканці Подільського, Шевченківського та Печерського районів. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно, як град розміром із горошину за лічені хвилини вкрив газони та тротуари білим шаром.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Гроза супроводжується яскравими блискавками та шквалистим вітром, що характерно для проходження холодного атмосферного фронту, який наразі панує над північними областями України.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через погіршення видимості та слизьке покриття на дорогах правобережжя закликаємо водіїв:

  • Дотримуватися дистанції: Град на асфальті створює ефект ковзанки.
  • Уникати паркування під деревами: Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння гілок.
  • Вмикати ближнє світло фар: Видимість під час зливи з градом суттєво обмежена.
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 26 квітня, в Україні місцями дощитиме, очікується гроза у деяких областях.

У неділю, 26 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Теги: погода Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua