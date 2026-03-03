Головна Світ Політика
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
фото з відкритих джерел

Банк Росії поскаржився в Люксембурзі на регламент від 12 грудня 2025 року, який забороняє повернення заблокованих через війну в Україні активів РФ

Центробанк Росії оскаржив у суді Європейського Союзу в Люксембурзі рішення ЄС про безстрокове заморожування російських активів, яке було ухвалене наприкінці 2025 року. Про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу центрального банку Росії, інформує «Главком».

Російський банк оскаржує регламент Ради Євросоюзу від 12 грудня 2025 року, який запровадив безстроковий режим заморожування суверенних активів РФ та скасував можливість будь-якого судового захисту прав на ці активи в межах юрисдикції ЄС.

«Банк Росії вважає, що безстрокове блокування його активів суперечить фундаментальним принципам права і не може бути визнане сумісним із принципом верховенства права», – йдеться в повідомленні.

У Москві переконані, що при ухваленні рішення були допущені суттєві процедурні порушення. Воно було затверджено більшістю голосів, а не одноголосно, що розходиться із вимогами статті 215 договору про функціонування ЄС.

Зауважимо, представники ЄС раніше заявляли, що питання повернення активів більше не стоїть на порядку денному: вони залишатимуться заблокованими до повної компенсації Росією шкоди, завданої Україні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.

За словами очільника німецького дипломатичного відомства, дискусія щодо використання «тіла» заморожених російських коштів, а це близько €210 млрд, фактично вичерпана. Брюссель та Берлін наразі зосереджені на інших механізмах допомоги Києву.

