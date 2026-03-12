Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції

Нардепи зараз мізкують над тим, як поліпшити рівень мобілізації та зменшити кількість випадків самовільно залишених частин

У Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин. Про це заявив член комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко, інформує «Главком».

За словами члена комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадима Івченка, нині потрібно працювати над тим, щоб у нас було менше випадків самовільно залишених частин.

«Це моральний аспект. Коли людина боїться, вона з навчального центру просто збігає. Тому тут потрібна нормальна комунікаційна система в армії, щоб люди розуміли, що їх ніхто не відправляє на передову без 50 днів у навчальному центрі. Це має бути аксіома», – заявляє нардеп.

На переконання Івченка, має бути база покарання по випадках самовільно залишених частин і ухилянтах. При цьому він нагадав, яке покарання нині світить неплатникам аліментів.

«Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо самовільно залишені частин будуть «приєднані» до аліментників – це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов'язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права», – зазначає Івченко.

Також Івченко зазначає, що нині можна замінити мобілізацію через міжнародний рекрутинг.

«Я знаю, що є організовані групи людей, приватні військові компанії, які працювали в багатьох місіях і регіонах і готові приєднуватися і підсилювати наші штурмові дії. Якщо 10 тис професійних людей прийде, повірте, це точно допоможе», – розповів нардеп.

«Главком» писав, що Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру.

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».