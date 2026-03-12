В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026

Синоптики прогнозують теплу погоду під впливом поля високого атмосферного тиску

У четвер, 12 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса, тому опадів не очікується.

Вітер буде південного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

У нічні години за ясної погоди температура повітря знижуватиметься до +3…-2°. Удень повітря прогріється до +12…+17°. Дещо прохолодніше буде в Карпатах та на узбережжі морів – там температура становитиме близько +8…+13°.

У Київській області та столиці малохмарно. Без опадів Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 15°.

