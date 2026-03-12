Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
Прогноз погоди на 12 березня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують теплу погоду під впливом поля високого атмосферного тиску

У четвер, 12 березня, в Україні без опадів та малохмарно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса, тому опадів не очікується.

Вітер буде південного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

У нічні години за ясної погоди температура повітря знижуватиметься до +3…-2°. Удень повітря прогріється до +12…+17°. Дещо прохолодніше буде в Карпатах та на узбережжі морів – там температура становитиме близько +8…+13°.

В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026 фото 1

У Київській області та столиці малохмарно. Без опадів Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 15°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 6 березня
Невеликий дощ на сході та до +11° на півдні: прогноз погоди на 6 березня 2026
6 березня, 06:05
Прогноз погоди на 4 березня
До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026
4 березня, 06:00
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
1 березня, 05:59
Прогноз погоди на 24 лютого
В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
24 лютого, 06:06
У Києві хмарно з проясненнями
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59
У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
18 лютого, 19:15
Столиця Гренландії пережила найтепліший січень в історії спостережень
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
16 лютого, 16:24
У Києві хмарно
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
У Києві хмарно
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
13 лютого, 05:59

Суспільство

В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Гороховський вибачився після скандалу з клієнткою monobank
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 березня 2026: традиції та молитва
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко
На Львівщині померла 99-річна зв’язкова УПА Андрейко

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua