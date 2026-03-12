Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб

Співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну

Один із інкасаторів державного Ощадбанку, яких раніше затримали в Угорщині, після допиту угорськими службами опинився у лікарні. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у коментарі Bloomberg, пише «Главком».

За словами глави НБУ, затриманих українських інкасаторів жорстко допитували, а одного з них довелося терміново госпіталізувати у важкому стані.

Пишний назвав затримання працівників банку та вилучення перевезених цінностей «абсурдним і незаконним» і наголосив, що інцидент стався у країні Європейського Союзу.

Інцидент стався 5 березня, коли угорські правоохоронці затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які транзитом перевозили з Австрії до України $40 млн, €35 млн і близько 9 кг золота. Разом із машинами затримали сімох співробітників банку.

За даними української сторони, перевезення здійснювалося у межах звичайної банківської операції між австрійським банком і Ощадбанком.

До слова, уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову щодо вилучених з інкасаторських авто Ощадбанку готівки і золота. На період розслідування активи залишатимуться під контролем угорських органів влади.

Тоді Андрій Пишний заявив, що рішення влади Угорщини вилучити кошти з інкасаторських автомобілів державного Ощадбанку має ознаки політичного тиску та міжнародного шантажу.