«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
скриншот відео

Військкор: «Деякі батьки ховають їх від евакуації. Сусіди «морозяться» – кажуть, що нікого не бачили. Це якийсь морок»

Поки прифронтова Дружківка дедалі більше занурюється у воєнний морок, а російська авіація невпинно скидає на місто керовані авіабомби, поліцейські екіпажі «Білий Янгол» продовжують боротьбу за кожну дитину. Військовий кореспондент і батько двох маленьких синів Руслан Смещук поділився історією порятунку маленького Олександра, чия мама нарешті наважилася на евакуацію, інформує «Главком».

За словами журналіста, ситуація в Дружківці стрімко погіршується. Місто повторює долю Костянтинівки, в той час як Костянтинівка перетворюється на Покровськ. Лише за 15 хвилин спостережень знімальна група зафіксувала шість російських літаків «Су», які атакували регіон бомбами з УМПК.

«Прильоти. Не вирви а міні-кратери від вибухів. Стрекотіння лопастей FPV-дронів над головою і спроби їх збивати», – пише журналіст.

Попри небезпеку, спеціальні евакуаційні групи поліції України «Білі Янголи» проводять обходи будинків від адреси до адреси, намагаючись знайти дітей, батьки яких з різних причин відмовляються від евакуації . За офіційними даними, у місті залишається 16 дітей. «Шукають дітей, відстрілюються від дронів і знову нова адреса. Пошук. Навколишні морозяться – ні, не бачили. Якийсь морок», – описує ситуацію Смещук.

Проте історія маленького Олександра стала «світлою плямою» посеред прифронтового жаху. Поки дорослі очікували евакуації, хлопчик гуляв подвір’ям і навіть встиг проінспектувати евакуаційну автівку. Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки.

«Такий красунчик. Мама вирішила вивезти Олександра сама з цього пекла. Сподіваюсь, що життя, яке вже заборгувало цьому хлопцю, виплатить відсотки сповна – і буде жити він довго та щасливо», – зазначив журналіст.

Нагадаємо, Верховна Рада України 10 лютого 2026 року ухвалила в цілому законопроєкт №12353, який врегульовує порядок проведення обов’язкової евакуації цивільного населення з територій активних бойових дій. Документ, зокрема, передбачає можливість примусової евакуації дітей без згоди батьків. Згідно із законом, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку через вік або стан здоров’я. Йдеться, зокрема, про дітей, людей з інвалідністю та громадян похилого віку.



Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Проти співзасновника monobank відкрито справу через розголошення банківської таємниці
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Рада готує радикальні покарання для ухилянтів та тих, хто залишив позиції
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 12 березня 2026
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб

