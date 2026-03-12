Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука

11 грудня 2024 року мама, Ірина Похильчук, востаннє спілкувалася з сином перед його першим бойовим виходом, далі зв’язку не було

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Похильчука.

Ілля Похильчук народився 1 серпня 1992 року у селі Темирівка Гуляйпільської громади Запорізької області, там закінчив школу і вступив до Оріхівського сільськогосподарського технікуму. У 2013 році після закінчення навчання Ілля пішов на строкову службу, яка проходила у Донецьку.

У 2014 році, коли розпочалася війна, Похильчук та інші строковики потрапили у російський полон. Після звільнення з полону він продовжив службу на Запоріжжі. У 2015-му звільнився й повернувся додому. Працював водієм на місцевому сільськогосподарському підприємстві.

У квітні 2022 року Похильчук з батьками покинули свій дім і переїхали спочатку на Закарпаття, а потім у Костопіль, де винайняли собі житло. У вересні 2024-го молодому чоловікові прийшла повістка.

Захисник пройшов навчання у Франції, після повернення був зарахований водієм-електриком у 225 окремий штурмовий батальйон. Близько місяця його підрозділ перебував біля Чугуєва, потім поїхав на Курщину.

11 грудня 2024 року мама, Ірина Похильчук, востаннє спілкувалася з сином перед його першим бойовим виходом. Далі зв’язку не було. 19 грудня батьки військовослужбовця отримали сповіщення, що їхній син під час мінометного обстрілу на полі бою зник безвісти.

«Про обставини зникнення безвісти Іллі нам нічого не повідомили. Ми шукали його, як могли, і сподівалися, може, він у полоні. Але в лютому цього року зателефонував слідчий з Полтави і повідомив про збіг ДНК… Ми з чоловіком пишаємося нашим сином і його подвигом. Ілля – наша єдина дитина, він був добрим, відповідальним, найкращим для нас», – розповіла мама захисника Ірина Похильчук.

Після прощання на майдані Т.Г. Шевченка полеглого воїна поховали на кладовищі «Нове» в Костополі.

