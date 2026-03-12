Головна Країна Суспільство
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліг на полі бою під час першого бойового виходу. Згадаймо Іллю Похильчука
11 грудня 2024 року мама, Ірина Похильчук, востаннє спілкувалася з сином перед його першим бойовим виходом, далі зв’язку не було
Захисник Ілля Похильчук проходив військове навчання у Франції

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Похильчука.

19 грудня 2024 року батьки військовослужбовця отримали сповіщення, що їхній син під час мінометного обстрілу на полі бою зник безвісти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду

Ілля Похильчук народився 1 серпня 1992 року у селі Темирівка Гуляйпільської громади Запорізької області, там закінчив школу і вступив до Оріхівського сільськогосподарського технікуму. У 2013 році після закінчення навчання Ілля пішов на строкову службу, яка проходила у Донецьку.

У 2014 році, коли розпочалася війна, Похильчук та інші строковики потрапили у російський полон. Після звільнення з полону він продовжив службу на Запоріжжі. У 2015-му звільнився й повернувся додому. Працював водієм на місцевому сільськогосподарському підприємстві.

У квітні 2022 року Похильчук з батьками покинули свій дім і переїхали спочатку на Закарпаття, а потім у Костопіль, де винайняли собі житло. У вересні 2024-го молодому чоловікові прийшла повістка.

Захисник пройшов навчання у Франції, після повернення був зарахований водієм-електриком у 225 окремий штурмовий батальйон. Близько місяця його підрозділ перебував біля Чугуєва, потім поїхав на Курщину.

11 грудня 2024 року мама, Ірина Похильчук, востаннє спілкувалася з сином перед його першим бойовим виходом. Далі зв’язку не було. 19 грудня батьки військовослужбовця отримали сповіщення, що їхній син під час мінометного обстрілу на полі бою зник безвісти.

«Про обставини зникнення безвісти Іллі нам нічого не повідомили. Ми шукали його, як могли, і сподівалися, може, він у полоні. Але в лютому цього року зателефонував слідчий з Полтави і повідомив про збіг ДНК… Ми з чоловіком пишаємося нашим сином і його подвигом. Ілля – наша єдина дитина, він був добрим, відповідальним, найкращим для нас», – розповіла мама захисника Ірина Похильчук.

Ілля Похильчук пройшов навчання у Франції, після повернення був зарахований водієм-електриком у 225 окремий штурмовий батальйон
Ілля Похильчук пройшов навчання у Франції, після повернення був зарахований водієм-електриком у 225 окремий штурмовий батальйон
Після прощання на майдані Т.Г. Шевченка полеглого воїна поховали на кладовищі «Нове» в Костополі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

