Рада дозволила українцям змінювати по батькові



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За законопроєкт проголосувало 247 парламентарів

Законопроєкт дозволяє українцям змінювати по батькові з 14 років за згодою батьків

Верховна Рада сьогодні, 3 червня, проголосувала за основу законопроєкт, що дозволяє українцям змінювати по батькові.

Зазначається, що за проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові проголосувало 247 парламентарів.

Як повідомлялося, законопроєкт №2450, згідно з яким пропонувалося українцям дозволити змінювати по батькові, зареєстрували у парламенті у середині листопада минулого року.

Автори документа - народні депутати з фракції «Слуга народу», йдеться на сайті Верховної Ради.

У законопроєкті пропонувалося внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексу, які дозволять особам від 16 років змінити на свій розсуд не тільки свої прізвище та імʼя, а й по батькові.

Водночас, особа з 14 років матиме право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові за згодою батьків.

У разі, якщо над 14-річною особою, встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові буде здійснюватись за згодою опікуна.

Наразі довзволено змінювати ім'я та прізвище, але не по батькові. Депутати вважають, що це порушує Конституцію.

Законопроєкт розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України».

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє фотографуватися на паспорт у головному уборі.