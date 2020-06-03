Нардепи хочуть зробити платними дороги для вантажівок



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Нардепи хочуть зробити платними дороги для вантажівок

Законопроєкти передбачають систему збору плати за проїзд автошляхами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою 12 тонн і більше

У Верховну Раду внесено законопроєкти № 3544 і № 3545, які передбачають введення плати за користування дорогами для великовантажного транспорту

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба Мінінфраструктури.

Криклій зазначив, що законопроєкти, що впроваджують плату за використання автошляхів вантажним транспортом, мають бути максимально збалансованими і враховувати інтереси бізнесу.

«Саме Укравтодор, який будує дороги, виступив майданчиком для обговорення законопроєктів, котрі покликані їх зберегти. Найважливіше – ці проєкти мають бути максимально збалансованими. Необхідно враховувати інтереси всіх учасників процесу, слухати бізнес, щоб захистити його від можливих наслідків», - сказав Владислав Криклій.

Законопроєкти № 3544 та № 3545 щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування, ініційовані народними депутатами України, передбачають систему збору плати за проїзд автошляхами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою 12 тонн і більше.

Вона здійснюватиметься за допомогою супутникових технологій (систем GNSS). Залучені від збору кошти надалі спрямовуватимуться на розвиток та утримання дорожнього господарства.

«Ми маємо забезпечити якісні, безпечні дороги, зменшити ризики ДТП. Основна мережа автомобільних доріг була побудована до 2000 року, враховуючи норми навантаження 6-7 тонн на вісь. Сучасні ж нормативні розрахункові навантаження для автошляхів становлять 11,5 тонн на вісь. Система збору плати за проїзд вантажівок застосовується в Євросоюзі, але ми маємо врахувати всі можливі наслідки для українських перевізників від запровадження норм, які передбачені у законопроєктах», - додав Криклій.

Нагадаємо, у понеділок, 1 червня, в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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