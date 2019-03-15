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    Думки вголос

    Закон про мову ухвалюють малороси

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Закон про мову ухвалюють малороси

    Декому боязно називати свою мову в повен голос так, як вона називається

    Верховна Рада України. Сесійна зала. За трибуною стоїть голова комітету культури Ніколай Княжицький. Мікрофон вмикають депутатові Лесюку.

    Лесюк:

    - Я не зрозумів, ми ж на комітеті вже неодноразово говорили, що це законопроект про функціонування УКРАЇНСЬКОЇ мови як державної, ми ж казали, що по всьому тексту законопроекту написати, що це УКРАЇНСЬКА мова. Ми ж за це голосували. Як так сталося, що в тексті законопроекту, який ми розглядаємо зараз в залі – всюди фігурує епітет ДЕРЖАВНА замість українська. В основі всього стоїть УКРАЇНСЬКА мова. Бо це мова України, бо це мова українців. Хіба ми поширюватимемо за кордоном державну мову? Ми поширюватимемо УКРАЇНСЬКУ мову. Франція популяризує французьку мову, Англія – англійську, а Україна – українську. Це законопроект про УКРАЇНСЬКУ мову. Державна – це додатковий статус УКРАЇНСЬКОЇ мови. Ми захищаємо УКРАЇНСЬКУ мову, а не статус. Чому по всьому законопроекту вилучено УКРАЇНСЬКА і написано державна?

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    Княжицький:
    - Бо державна має ширше значення, тому ми кругом написали ДЕРЖАВНА мова.

    Мікрофон вмикають Чубарову. 
    - Пане Княжицький, хочу вам подякувати за те, що включили по всьому тексту КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКУ мову.

    Княжицький соловейком:

    - Так, ми любимо кримських татар. Ми поважаємо вашу кримсько-татарську мову. Кримсько-татарська мова також зазнала переслідувань і втрат. Ми підтримуємо кримсько-татарську мову! Ми будемо розвивати кримсько-татарську мову! Ми все зробимо для кримсько-татарської мови.

    Господи, чому цей пан так соловейком не співає, коли УКРАЇНСЬКУ мову треба назвати УКРАЇНСЬКОЮ? Мова українців називається УКРАЇНСЬКА (!), а не державна. Український народ розмовляє українською мовою. Бо якщо наша мова називається державною, то як називається народ – державний?

    Якщо ви пишете кругом по тексту законопроекту замість українська - державна, тоді замість кримсько-татарської треба писати – мова корінного народу. Якщо ви понаписували по тексту мову кримських татар – кримсько-татарську, то українцям напишіть, що їхня мова УКРАЇНСЬКА.

    Страшно, страшно писати УКРАЇНСЬКА. Боязно називати свою мову в повен голос так, як вона називається.

    І ці малороси нам пишуть і ухвалюють закон про нашу мову…

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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