Радіодиктант національної єдності 2025: наживо

Диктант має назву «Треба жити!»

Сьогодні, 27 жовтня об 11:00 стартує Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – подія, яка вже понад чверть століття об’єднує українців у всьому світі любов’ю до рідного слова. Про це повідомляє «Главком».

Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву «Треба жити!».

Радіодиктант національної єдності 2025

Як надіслати диктант на перевірку

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

Можна надіслати текст радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня.

Або слід сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу [email protected] .

Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія. 29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки.

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.