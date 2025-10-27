Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні відбудеться 26-й Радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови. Це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події., передає «Главком».
Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву «Треба жити!».
Трансляцію можна буде слухати на хвилях «Українського Радіо», «Радіо Культура», а також дивитись в телеефірі «Суспільне Культура» чи на YouTube-каналі «Українського Радіо». Початок – об 11:00.
29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки.
Як відомо, радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.
До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. Нагадаємо, у липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк - рекордсменки з написання радіодиктантів.
Коментарі — 0