Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції

29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні відбудеться 26-й Радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови. Це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події., передає «Главком».

Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читатиме його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву «Треба жити!».

Трансляцію можна буде слухати на хвилях «Українського Радіо», «Радіо Культура», а також дивитись в телеефірі «Суспільне Культура» чи на YouTube-каналі «Українського Радіо». Початок – об 11:00.

29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки.

День української писемності та мови традиційно відзначається 27 жовтня (за новим стилем) на честь пам'яті преподобного Нестора Літописця. Хоча преподобний Нестор Літописець (пам'ять якого припадає на 9 листопада за новим стилем) є символом цього свята, сама дата 27 жовтня наразі пов'язана з днем пам'яті іншого святого – мученика Нестора. Свято підкреслює важливість розвитку української мови як основи національної ідентичності та культури.

Як відомо, радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. Нагадаємо, у липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк - рекордсменки з написання радіодиктантів.