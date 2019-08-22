Радіоточок у нових квартирах не буде – норма почне діяти з грудня цього року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радіоточки - це недоцільно і ще зайві кошти жителів на оплату комунальних послуг, - Парцхаладзе

Тепер радіоточки облаштовуватимуть лише у приміщеннях чергового персоналу/конс’єржа і технологічних служб

У нових державних будівельних нормах щодо проектування житлових будинків вилучена застаріла радянська норма – обов’язково передбачати у кожній квартирі пристрої для приєднання до радіомережі, т. зв. радіоточки. Тепер вони мають влаштовуватися лише у приміщеннях чергового персоналу/конс’єржа і технологічних служб.

Норми вже опубліковані і набирають чинності з 1 грудня цього року.

«Ми прибрали ще одну застарілу вимогу у ДБН, яка існувала з радянських часів – обов’язково передбачати в кожній квартирі радіоточки – пристрої для підключення до радіомережі. Більше скажу, за старим ДБН вони передбачалися у кожній кімнаті і на кухні. Звичайно, що зараз у нових будинках їх навряд чи використовують за призначенням, адже є інтернет. Тому це недоцільно і ще зайві кошти жителів на оплату комунальних послуг. У нових нормах ми прибрали цю застарілу вимогу і натомість залишили проектування радіоточок одразу на будинок – щоб у випадку надзвичайних ситуацій і блокування інших мереж люди змогли оперативно дізнатися інформацію від конс’єржа або іншого чергового», - написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з новими нормами, встановлювати приєднувальні пристрої до мережі радіо потрібно лише у приміщеннях чергового та технологічних служб будинку відповідно до вимог ДБН «Системи протипожежного захисту».

Зараз же, згідно з будівельними нормами, приєднувальні пристрої проводового мовлення у квартирах встановлюються у кожній кімнаті та кухні. Новий ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» розроблений фахівцями ПАТ «КиївЗНДІЕП» на заміну застарілого ДБН 2005 року. Він вступає в дію з 1 грудня цього року і розповсюджується на нове будівництво, реконструкцію, капремонт та технічне переоснащення житлових будинків до 73,5 м включно. Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.