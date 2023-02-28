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У Хмельницькому попрощалися із загиблими під час російської атаки рятувальниками (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Хмельницькому попрощалися із загиблими під час російської атаки рятувальниками (фото)
Прощання із загиблими рятувальниками у Хмельницькому
«Всім»

21-річний Владислав Дворак помер на місці ліквідації пожежі, а 31-річний Сергій Севрук – у шпиталі

СЬогодні, 28 лютого, у Хмельницькому попрощалися з двома рятувальниками, які загинули у ніч проти 27 лютого під час обстрілу міста іранськими дронами. Про це повідомляє місцеве видання «Всім».

21-річний Владислав Дворак помер на місці ліквідації пожежі, а 31-річний Сергій Севрук – у шпиталі.

Біля світлин та трун загиблих лежало спорядження пожежників. Віддати останню шану пришли не лише друзі та рідні, а небайдужі містяни, правоохоронці, рятувальники, нацгвардійці. Їх проводжали навколішках, під звук пожежної сирени. 

 Владислав Дворак працював у ДСНС від 2021-го. Був командиром відділення пожежної частини. У нього залишилася наречена, з якою планували одружитися. 

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Прощання із загиблими рятувальниками у Хмельницькому
«Всім»

Сергій Севрук був молодшим сержантом служби цивільного захисту. У нього залишилися дружина та дві маленькі донечки. 

Владислава поховають у Шепетівському районі, а Сергія – у Деражні. 

Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 лютого росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту. Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників.

Теги: Хмельницкий безпілотник росія війна

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