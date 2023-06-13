Перед судом постане кореспондентка з Донеччини

Пропагандистка розповсюджує неправдиву інформацію про нібито обстріли Донеччини ЗСУ

Прокурори Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно уродженки м. Макіївки. Їй інкримінують колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що завершивши навчання в окупованому Донецьку, обвинувачена з березня 2022 року стала так званим «військовим кореспондентом» на новинних ресурсах «Міст», а потім і «Оплот ТБ».

У своїх публікаціях й сюжетах пропагандистка розповсюджує неправдиву інформацію про нібито обстріли захопленої частини Донецької області військовослужбовцями ЗСУ, викривляючи події на користь окупаційної влади. Вона створила власний канал у месенджері Telegram. Там підозрювана серед іншого розміщує відео допитів полонених. Крім того, кореспондентка відвідує позиції представників незаконних збройних формувань «ДНР», які знищують українські міста і села, називаючи їх «героями».

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У квітні 2022 року підозрювана публікувала репортажі з розбомбленого армією РФ Маріуполя. А також вихваляла злочини російських військових, які вбивали українських захисників і цивільних на меткомбінаті «Азовсталь».

Наразі обвинувачену оголошено у розшук, досудове розслідування стосовно неї здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що перед судом постане житель Вінниці, який вербував чоловіків до ПВК «Вагнер».