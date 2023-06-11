Хвилина мовчання: згадаймо екоактивіста Семена Обломея

Хлопець захоплювався екоактивізмом, дуже любив подорожувати, організовував вишколи та мандрівки

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Семена Обломея.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Семен Обломей – третьокурсник Національного університету біоресурсів і природокористування – у перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська, і захищаючи Сєверодонецьк, 21 червня загинув внаслідок російського авіаудару.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Знайомі хлопця називають його воїном світла, а ще людиною, яка вміла мріяти й любила природу. Семен залишив по собі не лише пам’ять, а й рослини, які рятував та вирощував.

Семен дуже любив природу і хотів їй допомогти. Відповідав за закупи для системи поливання, доправляв труби на скейті, до речі, і на пари приїздив також на ньому. Разом з іншими волонтерами копав траншеї. Завдяки й Семенові також, дерева в ботанічному саду матимуть воду.

Після закінчення школи Семен Обломей вступив до Української академії лідерства. Разом з однодумцями він їздив екопоселеннями Ізраїлю, Австрії. Його цікавили теми природокористування, збереження екосистем планети.

2019 року вступив до навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України. У кінці січня 2022 року успішно закінчив чотиримісячний курс з лісівництва у Швеції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коли вступив до університету, йому не подобалося, що до лісів, природи ставляться як до матеріального ресурсу, не цінують сам ліс, дерево, не ставляться до нього з повагою.

Семен хотів пов’язати своє життя з лісом фото з відкритих джерел

Семен захоплювався екоактивізмом, дуже любив подорожувати, організовував вишколи та мандрівки. Учасник місії «Українських студентів за свободу».

28 лютого 2022 року долучився до батальйону «Свобода», де згодом став командиром роти. Брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, захищав Рубіжне, Лисичанськ, Сіверськодонецьк.

Я ніколи не дивлюся новини, а 24 лютого я робив дуже невластиву для мене річ: сидів цілий день вдома і дивився новини. Дуже виснажився за цей день. У мене вівся внутрішній діалог, чи варто мені долучатися до захисту країни. Я вагався, бо не мав реального військового досвіду і розумів, що є багато людей, які хочуть це робити. Наступного дня я все-таки подумав, що маю (піти. —ред.). Був ще такий момент, що можу не встигнути, бо були дуже великі черги. Семен Обломей

Семен Обломей на фронті фото з відкритих джерел

Усі, хто знав Семена Обломея, не уявляли його зі зброєю через його світогляд. Але коли дізналися, що він вирішив піти до війська, зрозуміли – такий його характер.

Незадовго до загибелі Семен приїздив додому. Відсвяткував свій день народження та одружився, але рвався до друзів на передову.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дуже хотілось би вже полишити війну, якби вона полишила нас, поки війна в такій активній фазі, я бачу себе корисним тут. От такий шлях. Семен Обломей

Військовий загинув 21 червня 2022 року від авіаудару, захищаючи м. Сіверськодонецьк, перед цим вивів свою групу в безпечне місце.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.