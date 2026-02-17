17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 лютого у світі відзначають День кота в Європі. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Теодора Тирона.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День кота в Європі

Святкування Дня кота в Європі прийшло до нас від італійців. Саме в Італії 28 років тому було започатковано це свято на честь вишуканих та надзвичайно непередбачуваних тварин. 17 лютого уся Європа присвячує день цим домашнім тваринам. Цей день з’явився в історії святкувань завдяки італійській журналістці Клаудії Анжелетті. Оскільки за гороскопом знаком вільних і незалежних є Водолій, то саме лютий був обраний місяцем, коли необхідно святкувати День кота. Нині для святкування дня котів влаштовуються різноманітні ініціативи, серед яких – фотовиставки, конференції, дебати, і, перш за все, збір їжі та коштів для допомоги бездомним пухнастикам.

Всесвітній день людського духу

Всесвітній день людського духу відзначається 17 лютого щороку. Це свято було засновано у 2003 році філософом правди та мудрості, а також автором багатьох книг Майклом Леві. Можна сказати, що це свято пропаганди людського духу, який живе творчим, мирним, люблячим життям і яким ми, насправді, завжди повинні були б жити. Адже, коли ми дозволяємо будь-якому негативу поглинути нас і не робимо жодних дій, то ми потрапляємо у рабство своїх хибних ідей, уявлень та догм, які не приносять ні радості, ні щастя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Теодора Тирона

17 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Теодора Тирона (молодого воїна), який жив у IV столітті в Малій Азії. Під час переслідувань християн імператором Максиміаном, Теодор відмовився принести жертву язичницьким ідолам.

За свою непохитну віру він був підданий жорстоким тортурам, а згодом спалений на багатті. Згідно з переказами, через 50 років після смерті святий Теодор з’явився архієпископу Євдоксію та попередив про підступ імператора Юліана Відступника, який наказав окропити всі продукти на ринках кров’ю ідольських жертв. Теодор порадив християнам готувати «коливо» (варене зерно з медом), щоб уникнути осквернення. Відтоді святий вважається захисником вірян від підступів ворогів. Його віра була настільки «потужною», що надихала покоління християн на стійкість.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Ясна погода вдень – весна прийде рано;

багато бурульок на дахах – буде гарний врожай овочів;

птахи повертаються з теплих країв – чекайте на швидке потепління;

туман вранці – до дощового травня.

У народі цей день вважали вдалим для того, щоб просити святого Теодора про захист від грабіжників та допомогу у пошуку зниклих людей або речей.

Історичні події

1720 рік – кінець війни четверного альянсу: відмова Іспанії від територіальних домагань в Італії; Савойський дім отримує Сардинське королівство;

1753 рік – Швеція переходить з юліанського на григоріанський календар;

1795 рік – у Великій Британії викопують картоплину вагою майже 8,5 кг;

1815 рік – відновленням довоєнного стану закінчується Англо-американська війна;

1863 рік – у Женеві засновують Міжнародний комітет допомоги пораненим, що згодом стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста;

1876 рік – Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) виготовляє перші консерви із сардинами;

1919 рік – Директорія УНР звертається по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти і США;

1933 рік – виходить перший номер щотижневого американського журналу «Ньюсвік»;

1955 рік – Одеська кінофабрика перетворена в Одеську кіностудію художніх фільмів;

1972 рік – гурт «Pink Floyd» завершує своє турне по Англії із прем'єрою нової програми «Eclipse»;

1999 рік – Верховна Рада України дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка;

2008 рік – Косово проголошує незалежність від Сербії;

2011 рік – починаються збройні заворушення у Лівії;

2015 рік – генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії в екстрадиції експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Іменини

День ангела святкують: Федір (Теодор), Роман, Михайло, Микола, Ганна (Анна), Маріанна.