14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 14 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина та Міжнародний день дарування книг. За церковним календарем віряни вшановують Вселенську батьківську (м’ясопусну) суботу.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День святого Валентина (День закоханих)

14 лютого у багатьох країнах відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Вважається, що це свято існує вже понад 16 століть, а подібні свята, присвячені самому прекрасному почуттю, з'явилися за часів давніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму Lupercalia в честь богині кохання.

Так, існує декілька легенд щодо «винуватця торжества». Ним вважається християнський священик Валентин, котрий жив у III столітті в місті Терні, що розташоване в італійській провінції Умбрія.

Одна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій II готувався до завоювання світу, але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На думку імператора, одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї військової служби.

Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав коханій прощального листа, якого підписав «Від твого Валентина».

Міжнародний день дарування книг

14 лютого кожного року світ відзначає цікаву та молоду подію під назвою Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day), яка з’явилась в США у 2012 році. Власниця сайту з дитячими книгами Еммі Бродмур поділилась ідеєю, котра полягає у добровільному обміні книгами.

Міжнародний день дарування книг з’явився завдяки підтримці групи пристрасних людей, які хотіли, щоб читання святкувалося. Свято стрімко набуло популярності у всьому світі. Зараз це свято визнане в усьому світі, і люди відзначають його по-різному.

Релігійні свята та їхня історія

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота

У 2026 році на 14 лютого припадає перша з великих поминальних субот року. Цей день встановлений церквою за тиждень до початку Великого посту. Віряни відвідують храми, моляться за упокій душ усіх спочилих християн та відвідують могили рідних. Особлива увага цьогоріч приділяється пам'яті полеглих захисників України.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Яка погода на Кирила – таким буде і весь серпень;

Якщо на вулиці гарна погода – чекайте на швидкі, але короткочасні морози;

Сильний мороз у цей день обіцяє спекотне літо;

Птахи голосно співають – весна вже на порозі.

Історичні події

842 рік – умовний день народження французької мови: Людовік II Німецький і Карл II Лисий приносять Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;

1009 рік – перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);

1014 рік – папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;

1556 рік – Акбара коронують падишахом могольської імперії;

1663 рік – Канада оголошується королівською провінцією Франції;

1778 рік – прапор Сполучених Штатів уперше формально визнається іноземним військово-морським судном, коли французький адмірал Туссен-Гійом Піке де ла Мот салютує дев'ятьма гарматами американському кораблеві «Рейнджер» під командуванням Джона Джонса;

1779 рік – у сутичці з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;

1797 рік – британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;

1807 рік – під час пожежі на англійському кораблі «Аякс» гине майже 300 осіб;

1848 рік – за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;

1859 рік – Орегон стає 33-м штатом США;

1876 рік – американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;

1879 рік – війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стає одним з приводів до війни між Чилі і коаліцією Перу та Болівією;

1912 рік – Аризона стає 48-м американським штатом;

1914 рік – виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2 % мандатів у крайовому сеймі, проте не була реалізована через початок Першої світової війни;

1924 рік – компанія IBM отримує свою нинішню, всім відому, назву;

1927 рік – створюють хокейну команду «Торонто мейпл лівз»;

1933 рік – у Парижі запроваджують першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1939 рік – у Гамбурзі на верфі «Блом і Фосс» спускають на воду лінкор «Бісмарк» – найпотужніший корабель Німеччини в Другій світовій війні;

1941 рік – німецький крейсер «Адмірал Гіппер» завершує 14-денне плавання, в ході якого він затоплює 64 кораблі союзників Антигітлерівської коаліції;

1946 рік – у Пенсильванському університеті фірмою IBM представлено ENIAC – один із перших у світі комп'ютерів;

1946 рік – націоналізовано Банк Англії;

1949 рік – відкривають першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1952 рік – в Осло відкриваються VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри;

1958 рік – в Аммані Йорданія та Ірак підписують договір про об'єднання двох королівств, на чолі якого стає король Іраку Фейсал II;

1967 рік – в Мехіко підписують договір Тлателолко, що забороняє ядерну зброю в Латинській Америці;

1978 рік – англійський гурт Dire Straits розпочинає в Лондоні запис свого першого альбому;

1990 рік – «Вояджер-1» робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км;

1993 рік – Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 рік – у Лівані внаслідок теракту вбивають колишнього прем'єр-міністра Рафік Харірі;

2005 рік – троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.

Іменини

День ангела святкують: Кирило, Михайло, Федір, Юрій, Марія.