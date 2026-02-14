Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 15 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Онисима

15 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Онисима, одного з сімдесяти апостолів. Це свято присвячене життєвому шляху святого, який пройшов шлях від раба до єпископа та прийняв мученицьку смерть за віру в Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Онисима

Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

15 лютого церква згадує святого Онисима, який жив у I столітті. Спочатку він був рабом у місті Колосси у знатного християнина Филимона. Втікши від господаря до Рима, Онисим потрапив до в'язниці, де зустрів апостола Павла. Ця зустріч стала доленосною: Онисим прийняв хрещення та став відданим учнем апостола.

Павло написав своє знамените «Послання до Филимона», у якому просив колишнього господаря прийняти Онисима вже не як слугу, а як «брата возлюбленого». Филимон не лише пробачив Онисима, а й відпустив його для подальшого служіння. Онисим проповідував Євангеліє у багатьох країнах, був висвячений на єпископа Візантійського. За часів правління імператора Траяна він був схоплений і після жорстоких катувань страчений за відмову принести жертву язичницьким богам.

Молитви дня

О, святий апостоле Онисиме! Моли Милостивого Бога, щоб гріхів відпущення подав душам нашим. Зміцни нас у вірі правдивій, визволи від усякої напасті та навчи нас милосердя і любові до ближніх своїх, як і ти був навчений великим Павлом. Подай нам силу духу витримати всі випробування земні та сподобитися Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Онисимом-вівчарником», оскільки святий вважався покровителем вівчарства. Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити майбутній врожай та погоду:

  • Якщо на Онисима бурульки довгі – це до гарного врожаю ярих та довгої весни.
  • Велика повінь або багато води на дорогах обіцяють «потужний» сінокіс влітку.
  • Якщо на небі яскравий та повний місяць – чекайте на сильні морози найближчими днями.
  • Яка погода на Онисима – таким і вересень буде.

Цей день вважався сприятливим для планування майбутніх справ та ворожінь на долю, проте не радили давати гроші в борг, щоб не «віддати» свій добробут.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Соборності України щорічно відзначається 22 січня
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
22 сiчня, 07:00
24 січня – День зовнішньої розвідки України
День зовнішньої розвідки України: привітання у прозі, віршах та листівках
24 сiчня, 07:25
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 січня 2026: традиції та молитва
21 сiчня, 22:00
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 сiчня, 00:00
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 сiчня, 00:00
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 лютого, 00:00
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
День Валентина. Телеведуча Марічка Падалко розказала, як розпочався її роман з відомим політиком
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Окупант в українському полоні набрав 20 кілограмів
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
Поліг, виконуючи бойове завдання на Куп'янщині. Згадаймо Володимира Шадуру
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua