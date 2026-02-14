Яке релігійне свято відзначається 15 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 15 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Онисима

15 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Онисима, одного з сімдесяти апостолів. Це свято присвячене життєвому шляху святого, який пройшов шлях від раба до єпископа та прийняв мученицьку смерть за віру в Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Онисима

15 лютого церква згадує святого Онисима, який жив у I столітті. Спочатку він був рабом у місті Колосси у знатного християнина Филимона. Втікши від господаря до Рима, Онисим потрапив до в'язниці, де зустрів апостола Павла. Ця зустріч стала доленосною: Онисим прийняв хрещення та став відданим учнем апостола.

Павло написав своє знамените «Послання до Филимона», у якому просив колишнього господаря прийняти Онисима вже не як слугу, а як «брата возлюбленого». Филимон не лише пробачив Онисима, а й відпустив його для подальшого служіння. Онисим проповідував Євангеліє у багатьох країнах, був висвячений на єпископа Візантійського. За часів правління імператора Траяна він був схоплений і після жорстоких катувань страчений за відмову принести жертву язичницьким богам.

Молитви дня

О, святий апостоле Онисиме! Моли Милостивого Бога, щоб гріхів відпущення подав душам нашим. Зміцни нас у вірі правдивій, визволи від усякої напасті та навчи нас милосердя і любові до ближніх своїх, як і ти був навчений великим Павлом. Подай нам силу духу витримати всі випробування земні та сподобитися Царства Небесного. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Онисимом-вівчарником», оскільки святий вважався покровителем вівчарства. Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити майбутній врожай та погоду:

Якщо на Онисима бурульки довгі – це до гарного врожаю ярих та довгої весни.

Велика повінь або багато води на дорогах обіцяють «потужний» сінокіс влітку.

Якщо на небі яскравий та повний місяць – чекайте на сильні морози найближчими днями.

Яка погода на Онисима – таким і вересень буде.

Цей день вважався сприятливим для планування майбутніх справ та ворожінь на долю, проте не радили давати гроші в борг, щоб не «віддати» свій добробут.