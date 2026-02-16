Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 17 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Теодора Тирона

17 лютого православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Теодора Тирона. Це свято присвячене мужності та непохитній вірі молодого воїна, який обрав вірність Христові замість земних почестей та життя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Теодора Тирона

Яке релігійне свято відзначається 17 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

17 лютого церква згадує святого Теодора, прізвисько якого «Тирон» означає «новобранець». Він служив у римському війську на початку IV століття, коли імператор Максиміан розпочав масові гоніння на християн. Коли Теодора змушували принести жертву язичницьким богам, він відкрито визнав себе християнином.

Його кинули до в'язниці, морили голодом і піддавали страшним тортурам, щоб зламати його волю. Однак віра Теодора була настільки «потужною», що під час молитви у темниці йому з'явився Господь, який укріпив його сили. Зрештою святого засудили до спалення. Згідно з церковними переказами, через багато років саме Теодор Тирон з’явився уві сні єпископу в Константинополі, щоб попередити християн про підступність імператора-язичника, який наказав окропити продукти на ринку ідоложертовною кров’ю.

Молитва дня

Святий великомученику Теодоре, почуй нас, що звертаємося до тебе у скруті! Ти, що мужньо витерпів муки за віру і не злякався вогню земного, зміцни і наш дух у боротьбі зі злом. Моли Господа Бога за перемогу правди на нашій землі, за мир у наших оселях та за спасіння душ наших. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих своїм заступництвом перед Престолом Всевишнього.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цього дня наші предки намагалися не залишати на ніч рукоділля на видному місці та звертали увагу на природні явища:

  • Якщо на небі видно багато зірок – цього року буде багатий врожай ягід та грибів.
  • Якщо птахи починають повертатися з вирію – чекайте на дуже ранню та теплу весну.
  • Туман цього дня віщує прохолодне і дощове літо.
  • Якщо надвечір сонце заходить у хмари – наступного дня можлива негода (посилення вітру або дощ).

У народі святому Теодору молилися про захист від грабіжників, а також просили допомогти знайти вкрадені речі або людей, що зникли безвісти.

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

