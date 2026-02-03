Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 4 лютого в церковному календарі – День пам’яті преподобного Ісидора Пилусіотського

4 лютого православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Це свято присвячене одному з найвидатніших учителів Церкви, який прославився своєю мудрістю, аскетизмом та непохитним захистом християнських догматів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 лютого 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Ісидора Пилусіотського

4 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісидора Пилусіотського, який жив у IV–V століттях. Народившись в Олександрії у заможній родині, він зрікся багатства та обрав шлях чернецтва, оселившись у монастирі на горі поблизу міста Пилусія. Його духовним наставником був сам Іван Золотоустий.

Ісидор став відомим завдяки своїй колосальній епістолярній спадщині – він написав понад 2000 листів, які стали настільною книгою для багатьох поколінь християн. У своїх працях він поєднував суворий аскетизм із практичними порадами: критикував несправедливість чиновників, наставляв духовенство та глибоко тлумачив складні місця Святого Письма. За його святе життя та дар слова сучасники називали його «стовпом і утвердженням віри».

Молитви дня

О, преблаженний отче Ісидоре! Ти, що відкинув земну суєту і присвятив життя своє служінню Слову Божому, почуй нас у годину цю. Навчи нас бути мужніми у вірі, як ти, і даруй нам частину своєї мудрості, щоб ми могли розрізняти правду від омани. Моли Христа Бога за Україну нашу, за захист воїнів і спокій у домівках наших. Нехай твої молитви стануть для нас потужним щитом від усякого зла. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою цього дня допоможуть дізнатися плани зими:

Якщо в лісі чути тріск дерев – люті морози триватимуть ще довгий час;

Якщо 4 лютого вікна «плачуть» (з'явився конденсат) – скоро настане потепління;

Сонце світить яскраво, але не гріє – до пізньої та холодної весни;

Якщо на небі видно високі хмари – чекайте на завірюху найближчими днями.

Цей день вважався сприятливим для інтелектуальної праці та навчання, адже преподобний Ісидор є покровителем науковців та літераторів.