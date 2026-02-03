Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 4 лютого в церковному календарі – День пам’яті преподобного Ісидора Пилусіотського

4 лютого православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського. Це свято присвячене одному з найвидатніших учителів Церкви, який прославився своєю мудрістю, аскетизмом та непохитним захистом християнських догматів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Ісидора Пилусіотського

Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

4 лютого православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісидора Пилусіотського, який жив у IV–V століттях. Народившись в Олександрії у заможній родині, він зрікся багатства та обрав шлях чернецтва, оселившись у монастирі на горі поблизу міста Пилусія. Його духовним наставником був сам Іван Золотоустий.

Ісидор став відомим завдяки своїй колосальній епістолярній спадщині – він написав понад 2000 листів, які стали настільною книгою для багатьох поколінь християн. У своїх працях він поєднував суворий аскетизм із практичними порадами: критикував несправедливість чиновників, наставляв духовенство та глибоко тлумачив складні місця Святого Письма. За його святе життя та дар слова сучасники називали його «стовпом і утвердженням віри».

Молитви дня

О, преблаженний отче Ісидоре! Ти, що відкинув земну суєту і присвятив життя своє служінню Слову Божому, почуй нас у годину цю. Навчи нас бути мужніми у вірі, як ти, і даруй нам частину своєї мудрості, щоб ми могли розрізняти правду від омани. Моли Христа Бога за Україну нашу, за захист воїнів і спокій у домівках наших. Нехай твої молитви стануть для нас потужним щитом від усякого зла.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що спостереження за природою цього дня допоможуть дізнатися плани зими:

  • Якщо в лісі чути тріск дерев – люті морози триватимуть ще довгий час;
  • Якщо 4 лютого вікна «плачуть» (з'явився конденсат) – скоро настане потепління;
  • Сонце світить яскраво, але не гріє – до пізньої та холодної весни;
  • Якщо на небі видно високі хмари – чекайте на завірюху найближчими днями.

Цей день вважався сприятливим для інтелектуальної праці та навчання, адже преподобний Ісидор є покровителем науковців та літераторів.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свята Ксенія – покровителька всіх жінок з її ім'ям і помічниця для інших
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
12 січня Тетянин день
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Традиція занурюватися в ополонку на Водохреще не має українського походження, а пірнання не «змиває гріхів»
Про пірнання на Водохреще. Що каже церква про цей атракціон?
6 сiчня, 15:01
Яке релігійне свято відзначається 15 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 січня 2026: традиції та молитва
14 сiчня, 22:00
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
23 сiчня, 22:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 сiчня, 00:00
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 сiчня, 00:00
6 січня – Хрещення Господнє
Водохреще-2026: як святкують кияни (фото, відео)
6 сiчня, 09:43

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі
В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз
Як страшні морози вплинуть на урожай? Агрометеоролог дала прогноз
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Олега Крайника
Боронив Україну на запорізькому напрямку. Згадаймо Олега Крайника

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua