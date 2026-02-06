Головна Країна Суспільство
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 6 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 лютого у світі відзначають Міжнародний день бармена. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Вукола, єпископа Смирнського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день бармена

6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято тих, хто стоїть за барною стійкою. Дата обрана не випадково – саме цього дня вшановують святого Аманда, який вважається покровителем виноробів та барменів. У світі цей день відзначають конкурсами майстерності та тематичними вечірками.

Всесвітній день без мобільного телефона

6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Вперше день відзначили у  2001 році за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Свою популярність він здобув через написання першого у світі роману мовою SMS-повідомлень. Літератор закликає людей виходити на вулиці без своїх мобільних пристроїв та поводити себе так, як ніби їх взагалі не існує.

Всесвітній день без мобільного телефона закликає на певний час відмовитися від використання будь-яких гаджетів. А це означає спілкуватися з людьми, а не з аватарами; прокидатися під звуки будильника, а не під звук телефона тощо.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного Вукола

6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

6 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Вукола, єпископа Смирнського. Він жив у I столітті і був учнем святого апостола та євангеліста Івана Богослова, який і висвятив його на першого єпископа Смирнської церкви в Малій Азії.

Святий Вукол був відомий своєю лагідністю та невтомною працею задля поширення християнства. Він навернув до віри безліч язичників та оберігав свою паству від оман. За переказами, після його смерті на його могилі виросло миртатове дерево, яке зцілювало хворих. Вукол вважається покровителем домашньої худоби, особливо корів та телят.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі день Вукола називали «Жуколами», оскільки в цей час у господарствах зазвичай з’являвся приплід у корів:

  • Морозний день 6 лютого – провісник бурхливої весни та сухого, спекотного літа;
  • Якщо на небі багато зірок – наступний рік буде врожайним на ягоди та гриби;
  • Птахи сидять на верхівках дерев – до швидкого потепління;
  • Холодний Вукол – до теплого березня.

Наші предки вірили, що цього дня не варто нічого позичати з дому, щоб не віддати свій достаток і здоров’я тварин.

Історичні події

  • 1633 – Владислав IV коронований як Король Речі Посполитої.
  • 1840 – за договором Вайтангі Нова Зеландія переходила під управління Великої Британії, а племена маорі отримували заступництво метрополії.
  • 1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.
  • 1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.
  • 1922 – закінчилась Вашингтонська морська конференція щодо інтересів у Тихому океані та Східній Азії; США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.
  • 1925 – почала виходити перша українська піонерська газета «На зміну» (згодом – «Зірка»).
  • 1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра «Монополія».
  • 1944 – прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України.
  • 1952 – на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів.
  • 1958 – у Мюнхені розбився літак з футбольною командою «Манчестер Юнайтед» на борту («Малюки Басбі»). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти.
  • 1958 – створено Спілку кінематографістів України.
  • 1971 – у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу.
  • 1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.
  • 1996 – британську антарктичну станцію «Фарадей» передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію «Академік Вернадський».
  • 2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.
  • 2018 – з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.
  • 2023 – потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50 тис. загиблих.

Іменини

День ангела святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Олександр, Христина.

