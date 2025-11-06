РФ створює фейкові сторінки підрозділів ГУР

Нещодавно окупанти зареєстрували фейкову Telegram-сторінку «Спецпідрозділу Тимура»

Російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси «Cпецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Їхня мета – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки нещодавно окупанти зареєстрували фейкову Telegram-сторінку «Спецпідрозділу Тимура», перше повідомлення на якій з’явилося 31 жовтня 2025 року. ГУР МО України наголошує: за рішенням командування офіційна комунікація цього спецпідрозділу ведеться виключно через офіційні ресурси воєнної розвідки України.

«Вдаються росіяни і до імітування сторінок підрозділів, які входять до складу «Спецпідрозділу Тимура». 16 березня 2024 року в Telegram зареєстрували фейкову сторінку російського добровольчого корпусу, а перше повідомлення на каналі з’явилося 24 серпня 2024 року. Наразі на канал «накрутили» понад 130 тис. підписників – на понад 13 тис. більше, ніж справжня сторінка РДК», – йдеться у повідомленні.

ГУР додає: «Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у кремля. Саме тому ФСБ намагається хоч якось «воювати» – створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під «інформаційні операції».

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті. Для цього ворог направляє невеликі групи з російськими прапорами в обхід українських позицій.