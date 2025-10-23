Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені

Російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники

На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Пошкоджений автомобіль унаслідок російської атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Внаслідок удару загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини четвертого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков. Йому було 50 років.

Унаслідок удару загинув рятувальник Юрій Чистіков фото: dsns.gov.ua/ДСНС

До слова, у Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Також у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.