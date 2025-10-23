Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили по рятувальниках на Харківщині: є загиблий та поранені
Пошкоджена техніка надзвичайників через ворожий обстріл
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники

На Харківщині внаслідок повторного ворожого удару загинув рятувальник, ще п'ятеро його колег поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У ніч на 23 жовтня під час гасіння пожежі, спричиненої ударом ворожого дрону у селі Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, російські терористи повторно обстріляли місце, де працювали рятувальники.

Внаслідок удару загинув командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини четвертого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області головний майстер-сержант служби цивільного захисту Юрій Чистіков. Йому було 50 років.

До слова, у Херсоні російські війська вдарили БпЛА по рятувальниках. Також у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині.

Теги: ДСНС обстріл Харківщина

