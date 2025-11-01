Канада подала до суду на конфіскацію російського Ан-124 для передачі Україні

Якщо позов буде задовільнено, Ан-124 стане першим великим російським активом, офіційно переданим Україні Канадою

Канада подала до суду позов для конфіскації російського вантажного літака Ан-124, який з 2022 року перебуває у Торонто, та планує передати його Україні у разі перемоги у справі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Якщо суд ухвалить рішення на користь уряду, літак стане символом відповідальності Росії за війну та допоможе компенсувати втрати України, зокрема через знищення частини українських літаків «Антонов» на початку повномасштабного вторгнення.

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд повідомила, що позов подано проти власника літака, компанії Volga-Dnepr Group, яка перебуває під санкціями. Вона наголосила, що передача Ан-124 стане «потужним символом справедливості» та нагадуванням, що ті, хто підтримує Росію у війні, нестимуть наслідки.

Канада також розглядає альтернативні правові механізми, щоб прискорити передачу літака Україні, окрім судового рішення, не виключаючи законодавчі шляхи. Міністерка підкреслила, що країна не може стояти осторонь, поки Росія атакує цивільні об’єкти, дитсадки, лікарні та енергетичну інфраструктуру.

Якщо суд задовільнить позов, Ан-124 стане першим великим російським активом, офіційно переданим Україні Канадою.

Що відомо ро Ан-124?

Ан-124 «Руслан» – один із найбільших вантажних літаків світу, розроблений в СРСР конструкторським бюро імені Антонова. Він призначений для перевезення важких та негабаритних вантажів, включно з військовою технікою, вертольотами та обладнанням для космічних програм.

Модель має максимальну злітну вагу близько 405 тонн та вантажопідйомність до 150 тонн на відстань до 5 000 км. Літак оснащений чотирма турбореактивними двигунами та спеціальними носовими й хвостовими вантажними дверима для швидкого завантаження і вивантаження. Канадська влада зазначила, що Росія могла використовувати Ан-124 для військових постачань, через що він залишався забороненим до вильоту.

Як повідомлялося, Канада виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд канадських доларів. Про це повідомив міністр національної оборони Девід МакҐінті під час 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

До кінця 2025 року ЗСУ отримають всі 50 обіцяних бронетранспортерів ACSV Super Bison.

До слова, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.