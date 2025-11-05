Перші 50 тонн кандагарських яблук відправлено до Росії за угодою з талібами

Росія розпочала імпорт яблук із південної провінції Кандагар в Афганістані. Перші 50 тонн місцевих фруктів вже відправлено через прикордонний перехід Торгунді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Kabul Tribune.

Представники талібів у Кандагарі заявили, що продукція була упакована «відповідно до міжнародних стандартів». За словами Мохаммада Ханіфа Хакмала, представника місцевого управління сільського господарства і тваринництва, протягом кількох тижнів за чинною угодою до Росії планують експортувати близько 1000 тонн яблук.

Це частина ширшого розширення афганського аграрного експорту: раніше Росія вже отримала 250 тонн гранатів із Кандагара.

З початку 2025 року співпраця Москви та Кабула, нині під контролем талібів, помітно активізувалася. У лютому посол Росії в Афганістані Дмитро Жирнов повідомив, що таліби постачають «широкий асортимент товарів, зокрема місцеву версію Coca-Cola».

За його словами, основними статтями афганського експорту до Росії залишаються сухофрукти та родзинки, тоді як у менших обсягах – овочі й виноград. Окрім того, Афганістан експортує гранати, шафран, хромові руди, концентрати, мінерали, рубіни та смарагди. Ці товари, за словами Жирнова, становлять близько шостої частини загального афганського експорту до Росії.

Нагадаємо, що Російська Федерація може до кінця року опинитися залежною від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах. За словами розвідників, російські НПЗ, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей.