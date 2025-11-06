У російському Волгограді уражено НПЗ

Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога

У ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Красноармійському районі міста, пише «Главком».

Жителі Волгограда активно обговорюють подію в міських чатах, стверджуючи, що безпілотники успішно влучили в об'єкти НПЗ, спричинивши значні пошкодження. За їхніми даними, хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування.

Влада Волгограда та регіону поки що не прокоментувала ситуацію офіційно, але місцеві жителі повідомляють про значні вибухи та відчутні поштовхи.

Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ

У вересні цього року, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.Тоді Сили спеціальних операцій України підтвердили ураження.