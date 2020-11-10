Річниця Варшавської битви: у Польщі відкрили пам’ятник Петлюрі

Варшавська битва у серпні 1920 року, яку називають також «Дивом над Віслою», стала переломним моментом у радянсько-польській війні

У польському місті Скерневіце до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент на згадку про підтримку Польщі під час польсько-радянської війни 1920 року. Серед них – і Симон Петлюра.

Про це повідомляє міністерство культури Польщі.

Монумент «Перед Варшавською битвою» зображає лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського разом із угорським прем’єром Палом Телекі, Шарлем де Голлем, який тоді був військовим радником польської армії, та отаманом Симоном Петлюрою. Він символізує підтримку цих країн під час польсько-радянської війни 1920 року.

Заступник прем’єра-міністр культури, національної спадщини та спорту Пьотр Глінський під час церемонії відкриття зазначив, що це пам’ятник «міжособистісній та міжнаціональній солідарності» тих, хто допоміг захистити Польщу та Європу від більшовиків.

«Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками», – зазначається у повідомленні.

Скерневіце обрали через роль цього міста у подіях 1920 року – саме туди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини.

Як відомо, Варшавська битва у серпні 1920 року, яку називають також «Дивом над Віслою», стала переломним моментом у радянсько-польській війні. Після неї більшовики змушені були піти на перемовини з Польщею.

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