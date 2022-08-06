Рятувальники попередили про погіршення погоди: де в неділю вируватимуть град та шквали

У неділю погода у деяких регіонах суттєво погіршиться

ДСНС кваліфікувала погодні умови, як такі, що відповідають І рівню небезпечності

Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погоди. Так у неділю, 7 серпня, у західних, а вдень і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях грози. В окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 7 серпня фото: meteo.gov.ua

ДСНС кваліфікувала погодні умови, як такі, що відповідають І рівню небезпечності – жовтому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури.

Також синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.