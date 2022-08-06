Україну накриє спека: якою буде погода 6 серпня

На заході термометр вдень покаже 30-33 градуси

В суботу, 6 серпня, до України повернеться спека. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують суху погоду. Опади передбачаються лише у Запорізькій області.

Температура повітря на більшості територій коливатиметься від +28 до +32 градусів тепла. На заході країни термометр вдень покаже 30-33 градуси з позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16+20 градусів тепла. На півдні буде тепліше - до 21 градуса.

У Києві та області 6 серпня також буде без опадів. Вночі у столиці буде +17+19, вдень близько 30 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури.

Також синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.