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Україну накриє спека: якою буде погода 6 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Україну накриє спека: якою буде погода 6 серпня
Прогноз погоди на 6 серпня
фото із відкритих джерел

На заході термометр вдень покаже 30-33 градуси

В суботу, 6 серпня, до України повернеться спека. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують суху погоду. Опади передбачаються лише у Запорізькій області.

Температура повітря на більшості територій коливатиметься від +28 до +32 градусів тепла. На заході країни термометр вдень покаже 30-33 градуси з позначкою "плюс". 

Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16+20 градусів тепла. На півдні буде тепліше - до 21 градуса.

У Києві та області 6 серпня також буде без опадів. Вночі у столиці буде +17+19, вдень близько 30 градусів тепла.

Україну накриє спека: якою буде погода 6 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури.

Також синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.

Теги: Україна спека прогноз погоди

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