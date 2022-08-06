Україну накриє спека: якою буде погода 6 серпня
На заході термометр вдень покаже 30-33 градуси
В суботу, 6 серпня, до України повернеться спека. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують суху погоду. Опади передбачаються лише у Запорізькій області.
Температура повітря на більшості територій коливатиметься від +28 до +32 градусів тепла. На заході країни термометр вдень покаже 30-33 градуси з позначкою "плюс".
Вночі температура повітря в Україні опуститься до +16+20 градусів тепла. На півдні буде тепліше - до 21 градуса.
У Києві та області 6 серпня також буде без опадів. Вночі у столиці буде +17+19, вдень близько 30 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури.
Також синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.
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