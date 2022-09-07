Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття у лісі та лісопосадках

Надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 9 вересня

У більшості областей України протягом 8 та 9 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«8-9 вересня у північних, більшості центральних, Донецькій, Запорізькій (8 вересня і у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.