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Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття у лісі та лісопосадках
фото ілюстративне

Надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 9 вересня

У більшості областей України протягом 8 та 9 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«8-9 вересня у північних, більшості центральних, Донецькій, Запорізькій (8 вересня і у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

Теги: прогноз погоди пожежна небезпека рятувальники Україна

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