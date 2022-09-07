Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Надзвичайна пожежна небезпека збережеться до 9 вересня
У більшості областей України протягом 8 та 9 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«8-9 вересня у північних, більшості центральних, Донецькій, Запорізькій (8 вересня і у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначають, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
Раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.
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