Робота педагога є ключовою на шляху до успіху країни, – Бородянський
Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра – міністр
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський привітав учителів з професійним святом і наголосив, що їхня робота сьогодні – це майбутнє держави завтра.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Медалі та високі спортивні результати, гран-прі та перемоги на конкурсах, престижні премії та стипендії... все це вершина айсбергу, в основі якого трохи таланту, важка праця і якісна освіта. Для мене очевидно, що саме робота педагога є ключовою на шляху до успіху», – підкреслив Бородянський.
На його переконання, саме від учителя залежить, чи розгледить він талант, чи змотивує учня до наполегливої роботи і чи дасть необхідні для розвитку знання.
«Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра! Вітаю!», – написав міністр.
Нагадаємо, команда Зеленського раптово змінила свою риторику щодо української мови.
Як повідомлялося, у першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти. Свято встановлено згідно з указом Президента від 11 вересня 1994 року.