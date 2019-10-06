Робота педагога є ключовою на шляху до успіху країни, – Бородянський



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра – міністр

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський привітав учителів з професійним святом і наголосив, що їхня робота сьогодні – це майбутнє держави завтра.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Медалі та високі спортивні результати, гран-прі та перемоги на конкурсах, престижні премії та стипендії... все це вершина айсбергу, в основі якого трохи таланту, важка праця і якісна освіта. Для мене очевидно, що саме робота педагога є ключовою на шляху до успіху», – підкреслив Бородянський.

На його переконання, саме від учителя залежить, чи розгледить він талант, чи змотивує учня до наполегливої роботи і чи дасть необхідні для розвитку знання.

«Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра! Вітаю!», – написав міністр.

Нагадаємо, команда Зеленського раптово змінила свою риторику щодо української мови.

Як повідомлялося, у першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти. Свято встановлено згідно з указом Президента від 11 вересня 1994 року.