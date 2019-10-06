  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Робота педагога є ключовою на шляху до успіху країни, – Бородянський

    • Розсилка
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - Робота педагога є ключовою на шляху до успіху країни, – Бородянський
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

    Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра – міністр

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський привітав учителів з професійним святом і наголосив, що їхня робота сьогодні – це майбутнє держави завтра.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Медалі та високі спортивні результати, гран-прі та перемоги на конкурсах, престижні премії та стипендії... все це вершина айсбергу, в основі якого трохи таланту, важка праця і якісна освіта. Для мене очевидно, що саме робота педагога є ключовою на шляху до успіху», – підкреслив Бородянський.

    На його переконання, саме від учителя залежить, чи розгледить він талант, чи змотивує учня до наполегливої роботи і чи дасть необхідні для розвитку знання.

    «Ваша робота сьогодні – майбутнє держави завтра! Вітаю!», – написав міністр.

    Нагадаємо, команда Зеленського раптово змінила свою риторику щодо української мови.

    Як повідомлялося, у першу неділю жовтня в Україні традиційно святкують День працівників освіти. Свято встановлено згідно з указом Президента від 11 вересня 1994 року.

    міністр освіта робота праця Володимир Бородянський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ