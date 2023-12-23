Обмін військовополоненими. Заступниця міністра юстиції пояснила, кого не хоче забирати Росія

Накопичення полонених з так званих «Л/ДНР» триває з початку активної фази війни

Колаборанти з тимчасово окупованих територій під час обмінів нікому непотрібні

Колаборанти з так званих «Л/ДНР», які воюють на боці країни-агресорки, непотрібні та нецікаві під час обмінів. Більшість з них другий рік поспіль перебуває у полоні, розповіла у інтерв’ю «Главкому» заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У держави-агресора є власні критерії оцінювання людей, котрі опинилися в таборі для військовополонених. Наприклад, вихідці з так званих «Л/ДНР» страждають найбільше, – вони непотрібні і нецікаві Росії! Через це їхній моральний стан часто-густо подавлений. Із самого початку активної фази війни йде накопичення цієї категорії полонених», – зазначила посадовиця.

Висоцька додала, що місія України – якомога ширше налагодити комунікацію у питанні обміну військовополоненими, для чого використовуються різноманітні підходи. Зокрема, проєкти «Ищи своих» і «Хочу жить», які дають можливість полоненим напряму телефоном спілкуватися з рідними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами заступниці міністра, вказані канали зв’язку позитивно спрацьовують на росіян, яких мобілізовано, але вони немотивовані і відмовляються воювати. В результаті частина з них добровільно здається до українського полону.

Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.