Обмін військовополоненими. Заступниця міністра юстиції пояснила, кого не хоче забирати Росія
Колаборанти з тимчасово окупованих територій під час обмінів нікому непотрібні
Колаборанти з так званих «Л/ДНР», які воюють на боці країни-агресорки, непотрібні та нецікаві під час обмінів. Більшість з них другий рік поспіль перебуває у полоні, розповіла у інтерв’ю «Главкому» заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
«У держави-агресора є власні критерії оцінювання людей, котрі опинилися в таборі для військовополонених. Наприклад, вихідці з так званих «Л/ДНР» страждають найбільше, – вони непотрібні і нецікаві Росії! Через це їхній моральний стан часто-густо подавлений. Із самого початку активної фази війни йде накопичення цієї категорії полонених», – зазначила посадовиця.
Висоцька додала, що місія України – якомога ширше налагодити комунікацію у питанні обміну військовополоненими, для чого використовуються різноманітні підходи. Зокрема, проєкти «Ищи своих» і «Хочу жить», які дають можливість полоненим напряму телефоном спілкуватися з рідними.
За словами заступниці міністра, вказані канали зв’язку позитивно спрацьовують на росіян, яких мобілізовано, але вони немотивовані і відмовляються воювати. В результаті частина з них добровільно здається до українського полону.
Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.
У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.
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