Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених

У Лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених

Удари дзвону лунатимуть допоки останній військовополонений не повернеться додому

Києво-Печерська Лавра започатковує акцію «Дзвін Пам’яті та Надії», у рамках якої щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених. Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

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Як зазначається у повідомленні, відтепер у стінах Києво-Печерської лаври щодня згадуватимуть українських військовослужбовців, які потрапили в полон армії РФ.

Також щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври.

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«Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих.

Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто», –йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року.

Нагадаємо, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні.