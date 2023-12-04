Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
У Лаврі щодня лунатиме дзвін на підтримку військовополонених
фото: Громадське

Удари дзвону лунатимуть допоки останній військовополонений не повернеться додому

Києво-Печерська Лавра започатковує акцію «Дзвін Пам’яті та Надії», у рамках якої щодня битимуть у дзвони на підтримку військовополонених. Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається у повідомленні, відтепер у стінах Києво-Печерської лаври щодня згадуватимуть українських військовослужбовців, які потрапили в полон армії РФ.

Також щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на Великій лаврській дзвіниці битиме найбільший дзвін Лаври.

«Битиме 9 разів, символізуючи 9 років війни, і нагадуватиме українцям та людям усього світу про військових, які перебувають в полоні, цивільних громадян, яких незаконно утримують у московських катівнях, зниклих безвісти, депортованих до РФ дітей і дорослих.

Удари дзвону мають лунати, допоки останній військовополонений не повернеться додому. Кожен, хто повертається з російського полону або депортації, матиме змогу долучитися до щоденної акції особисто», –йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року.

Нагадаємо, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні. 

Теги: Києво-Печерська лавра полон обмін полоненими

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти розстріляли беззбройних українських військових
Окупанти розстріляли українських полонених на Авдіївському напрямку
2 грудня, 18:20
Федоров назвав кількість цивільних полонених у Запорізькій області
Федоров назвав кількість цивільних полонених у Запорізькій області
25 листопада, 02:10
На Таврійському напрямку за добу знищено 36 одиниць військової техніки
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об’єкти росіян
19 листопада, 15:08
Бійці евакуювали пораненого рашиста з поля бою та надали першу медичну допомогу
Біля Сватового бійці Нацгвардії взяли в полон російського розвідника у формі ЗСУ (відео)
16 листопада, 12:53
Демонстранти в Тель-Авіві закликають звільнити ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази
Ізраїль та ХАМАС наблизилися до угоди про звільнення заручників – WP
14 листопада, 07:51
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська лавра переходить на новоюліанський календар
12 листопада, 17:43
Женевська конвенція передбачає, що жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений у зону бойових дій
Кремль хоче відправити на фронт українських військовополонених – ISW
8 листопада, 10:25
Перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року
Україна відкриє новий табір для російських військовополонених: які його особливості
7 листопада, 15:16
Військовополоненого медики 59 бригади передали контррозвідникам
Біля Авдіївки бойові медики взяли в полон окупанта
5 листопада, 21:31

Суспільство

Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
Києво-Печерська лавра започатковує акцію на підтримку військовополонених
«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича
«Будуть вивчати в підручниках»: Комаровський розповів про «подвиг» Арестовича
Чи дійсно справа у щелепі? Філологиня пояснила, чому росіяни не можуть вимовляти українські слова
Чи дійсно справа у щелепі? Філологиня пояснила, чому росіяни не можуть вимовляти українські слова
У Рівному жінка народила 17-ту дитину
У Рівному жінка народила 17-ту дитину
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
Нардеп-військовий Рудик розповів, чому відмовився зніматися у ролику до дня ЗСУ
Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації
Відпустки та звільнення зі служби: нардеп розповів про можливі зміни щодо мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
37K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
31K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
30K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
29K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
20K
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила про наслідки

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua