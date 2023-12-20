Рашист Охлобистін «зловив» кулю під час поїздки на Донбас

Охлобистін з дружиною їздили на Донбас «відвозити гуманітарну допомогу» окупантам

Російський актор та пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет. Про це повідомляє російське видання «ТАСС».

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Як розповіла донька пропагандиста Євдокія Батаріелі-Охлобистіна, її батьки їздили на Донбас «відвозити гуманітарну допомогу». Мати поїхала в Ростов за «добавкою», а її батько в той момент потрапив під обстріл, під час якого «зловив кулю».

Донька Охлобистіна розповіла, що батько потрапив під обстріл фото: скріншот

За словами джерела російського видання, Охлобистін наразі «живий-здоровий».

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Нагадаємо, Іван Охлобистін є російським актором, який відзначився антиукраїнською шовіністською позицією, зокрема підтримкою «ЛДНР», через що в жовтні 2022 року був внесений до санкційного списку України. Окрім нашої країни, актору заборонений в'їзд й до низки інших країн.

Пропутініст виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення терористів на територію України після чого організував флешмоб «Работайте, братья». У вересні 2022 року, під час концерту з нагоди так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій до складу Росії – запам'ятався закликами до «священної війни» та вигуками «гойда».

Як повідомлялося, російський актор Іван Охлобистін, який підтримує російську військову агресію, часто відвідує окуповані РФ території Донбасу разом з дружиною і шістьма дітьми.