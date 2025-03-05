Макрон, Стармер і Зеленський поїдуть до Трампа з мирним планом. Стала відома дата

Зеленський раніше казав, що лідери працюють над угодою, яка може розпочатися з «перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі»

Президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Зазначається, що виступ Зеленського вчора, 4 березня, був способом «примирення» після сварки в Овальному кабінеті, про що його просив премʼєр Стармер.

Зеленський зазначив, що лідери працюють над мирною угодою, яка може розпочатися з «перемир'я в небі... і негайного перемир'я на морі», якщо Росія відповість на це.

Дипломатичні джерела повідомили, що Стармер і Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб представити Трампу єдиний план щодо цього.

У своїй заяві Зеленський також сказав, що він «готовий працювати швидко, щоб закінчити війну» і готовий підписати угоду, яка дозволить американським фірмам розробляти українські запаси рідкісних корисних копалин «у будь-який час».

Нагадаємо, Володимир Зеленський вчора, 4 березня, наголосив, що Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається.

«Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує», – підсумував глава України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Згодом президент опублікував заяву, в якій зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільник нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.