ЗСУ більше не може заряджати Himars тактичними ракетами Atacms

Збройні сили України вичерпали всі запаси американських оперативно-тактичних ракет Atacms. Про це пише «Главком» з посиланням на Associated Press.

За інформацією джерел у Вашингтоні, Україна отримала не більше 40 ракет від Пентагону, останню з яких було запущено наприкінці січня.

«Американський чиновник сказав, що США надали менше 40 цих ракет загалом і що Україна їх вичерпала наприкінці січня. Високопоставлене керівництво оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, ясно дало зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість Atacms і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш доцільною у бою», – йдеться у статті.

Високопосадовці американського військового відомства попереджали про те, що поставки Atacms будуть лімітованими. Це рішення було прийнято в контексті оцінки, що для українських сил ефективнішими виявляться інші види озброєнь, серед яких є засоби для підвищення загальновійськової та авіаційної ефективностей.

Нагадаємо, мирне вирішення війни в Україні неможливе до 2026 року. Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. Зазначається, що документ для Кремля підготував аналітичний центр, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, що займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

До слова, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету.