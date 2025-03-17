Новий начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов: що відомо про бойового генерала

Гнатов має орден Богдана Хмельницького ІІІ ст., Хрест бойових заслуг та медаль «За військову службу Україні»

Президент Володимир Зеленський 16 березня призначив новим начальником генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України. «Главком» розповідає, що відомо про нового начальника Генштабу Гнатова.

«Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах – від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування «Схід», – сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Андрій Гнатов очолив Генштаб ЗСУ фото: ПСОПУ

Генштаб заявив, що перед Гнатовим поставили завдання підвищити ефективність управління військами.

«Із метою покращення якості управління військами, указом Президента України – Верховного Головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України. Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами», – сказано у повідомленні Генштабу.

Що відомо про Андрія Гнатова?

Андрій Гнатов – генерал-майор, кар’єра якого тісно пов’язана з морською піхотою, хоча він і закінчив Харківське танкове училище у 2001 році. Він був серед тих морпіхів, які залишилися вірними присязі та вийшли з окупованого Криму.

З 2016 по 2018 рік Гнатов був начальником штабу та заступником командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, а у 2018-му очолив цю бригаду після створення командування Морської піхоти України. Він керував нею до 2021 року, а згодом обіймав ключові командні посади у ЗСУ.

Під час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва, а восени 2022 року був одним із головних стратегів успішного контрнаступу на Херсонщині, працюючи начальником штабу оперативного командування «Південь». У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала, а згодом очолив ОУВ «Примор'я», відповідаючи за оборону Одещини.

Навесні 2023 року Гнатову доручили керувати обороною Бахмута – одного з найгарячіших напрямків війни, що входив до зони відповідальності ОСУВ «Хортиця».

У квітні 2024 року Гнатов командував військами Оперативного командування «Схід». А 24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський довірив йому одну з найвідповідальніших посад – командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

Тоді влітку 2024 року Гнатов на новій посаді дав ексклюзивне інтерв'ю «Главкому». Він розповів, що постійно спілкується з головнокомандувачем Олександром Сирським, їхні стосунки – офіційно-ділові, як і має бути між начальником і підлеглим.

Також тоді генерал-майор зауважив, що під час ведення сучасних боїв майже жодні захисні властивості місцевості вже не «працюють», бо сучасні засоби розвідки «бачать» людину практично повсюди, при цьому ворог застосовує надпотужні засоби ураження. Він наголошував, що неправильно вважати, що раніше у ЗСУ не переймались питанням збереження життів наших воїнів. За його словами, для командування це завжди було важливим.

До того ж в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.

Як майже кожен український топвійськовий ходить під кримінальною справою противника: «Генпрокуратура ДНР» в 2019 році звинуватила його у скоєнні терористичного акту через обстріли Горлівки.

Нагороди Андрія Гнатова

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022) – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі.

Орден Богдана Хмельницького III ступеня (21 серпня 2020) – за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм.

Медаль «За військову службу Україні» (3 липня 2015) – за мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, підтримання боєздатності Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вірність військовій присязі.

Військові звання Гнатова

Підполковник (на 03.07.2015).

Полковник (на 30.04.2018).

Бригадний генерал (з 17.06.2022).

Генерал-майор (23.08.2024).

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

27 лютого Рустем Умєров заявив, що генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. За словами міністра оборони, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

16 березня Володимир Зеленський указом призначив генерал-майора Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ.