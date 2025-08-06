Росіяни обстріляли на Сумщині пам'ятники загиблим Захисникам України

Росіяни б’ють не лише по живих, намагаючись стерти пам’ять

Внаслідок обстрілу деякі з портретів загиблих Героїв виявилися повністю розбитими

Унаслідок обстрілу у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області пошкоджено пам'ятні дошки на Алеї слави, встановлені на честь тих, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави. Про це пише «Главком» з посиланням на голову громади Людмилу Бірюкову.

«Вони б’ють не лише по живих. Вони намагаються стерти пам’ять. Зламати дух. Знецінити жертву. Але кожен уламок цих монументів – це клятва, що ми не забудемо і не пробачимо», – зазначила вона, додавши, що зруйновані стели будуть обов'язково відновлені, оскільки пам’ять про Героїв сильніша за ракети.

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Місцеве видання «Кордон.Медіа» уточнює, що удар по громаді стався близько пʼятої ранку вівторка, 5 серпня.

На Алеї Слави знаходиться майже 40 портретів загиблих Героїв. Внаслідок обстрілу деякі з них виявилися повністю розбиті. Також був пошкоджений памʼятник захисникам Другої світової війни, розташований поруч.

Окрім цього, внаслідок обстрілу є зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у червні на площі Незалежності в Сумах на одному з банерів, присвяченому полеглим захисникам, з’явився символ російської агресії.

«Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.

До слова, відсьогодні на Сумщині запущено диференційований сигнал повітряної тривоги. Тобто тепер він лунатиме не по всій області, як було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою російського удару.