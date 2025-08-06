Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни обстріляли на Сумщині пам'ятники загиблим Захисникам України

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни обстріляли на Сумщині пам'ятники загиблим Захисникам України
Росіяни б’ють не лише по живих, намагаючись стерти пам’ять
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу деякі з портретів загиблих Героїв виявилися повністю розбитими

Унаслідок обстрілу у селищі Велика Писарівка Охтирського району Сумської області пошкоджено пам'ятні дошки на Алеї слави, встановлені на честь тих, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої держави. Про це пише «Главком» з посиланням на голову громади Людмилу Бірюкову.

«Вони б’ють не лише по живих. Вони намагаються стерти пам’ять. Зламати дух. Знецінити жертву. Але кожен уламок цих монументів – це клятва, що ми не забудемо і не пробачимо», – зазначила вона, додавши, що зруйновані стели будуть обов'язково відновлені, оскільки пам’ять про Героїв сильніша за ракети. 

6 фото
На весь екран

Місцеве видання «Кордон.Медіа» уточнює, що удар по громаді стався близько пʼятої ранку вівторка, 5 серпня.

На Алеї Слави знаходиться майже 40 портретів загиблих Героїв. Внаслідок обстрілу деякі з них виявилися повністю розбиті. Також був пошкоджений памʼятник захисникам Другої світової війни, розташований поруч.

Окрім цього, внаслідок обстрілу є зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у червні на площі Незалежності в Сумах на одному з банерів, присвяченому полеглим захисникам, з’явився символ російської агресії.

«Главком» писав, що російські військові завдали удару безпілотником по автобусу з цивільними у районі села Іволжанське Юнаківської громади Сумської області. Троє людей загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Усі постраждалі, а також решта пасажирів, були вивезені на безпечну територію.

До слова, відсьогодні на Сумщині запущено диференційований сигнал повітряної тривоги. Тобто тепер він лунатиме не по всій області, як було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою російського удару.

Читайте також:

Теги: Сумщина Суми війна ракетна атака дрон меморіальна дошка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
CNN пояснив, як війна в Україні виходить на перший план для Трампа
Вчора, 03:28
«Наша мета – ще більше дронів та більше сучасної зброї для наших захисників», – підкреслив міністр оборони
Шмигаль повідомив про перерозподіл коштів для війська: деталі
2 серпня, 12:41
«Генерал-війна»: Сирському – 60
«Генерал-війна»: Сирському – 60
26 липня, 07:00
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 55494 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 липня, 07:49
ГУР використовує роботизований комплекс для ураження ворога
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
14 липня, 12:01
Російський дрон «Молнія»
Російська «Молнія» вдарила по Харкову
14 липня, 06:13
Північна Корея продовжує постачати Росії артилерійські снаряди для підтримки її війни проти України
КНДР відправила Путіну 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка
13 липня, 12:09
«Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км
Сили оборони знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян
11 липня, 11:13
Трамп: Якби я був президентом, війни з Росією зараз не було б
Трамп відповів, чому не надає Україні таку ж допомогу, як і Ізраїлю
7 липня, 01:31

Суспільство

Керівниці танцювального гуртка, яка програла в казино 1 млн грн, оголошено про підозру
Керівниці танцювального гуртка, яка програла в казино 1 млн грн, оголошено про підозру
У деяких випадках грибники заплатять штраф за «тихе полювання»: подробиці
У деяких випадках грибники заплатять штраф за «тихе полювання»: подробиці
«На нас пре маса людей». Генерал Апостол назвав головну перевагу росіян на полі бою
«На нас пре маса людей». Генерал Апостол назвав головну перевагу росіян на полі бою
Росіяни обстріляли на Сумщині пам'ятники загиблим Захисникам України
Росіяни обстріляли на Сумщині пам'ятники загиблим Захисникам України
Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб
Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб
Генерал Апостол назвав головну причину, яка змусила ЗСУ залишити Курський плацдарм
Генерал Апостол назвав головну причину, яка змусила ЗСУ залишити Курський плацдарм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8583
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5862
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4225
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua